重機女神李懿揭《山道猴子》內幕！張景嵐交往陳銳半年獻出第一次
女星張景嵐、李懿搭檔主持八大《世界第一等》，今（28）日兩人出席節目改版記者會，有「重機女神」美譽的李懿被問到最近網路上很紅的《山道猴子的一生》影片，騎重機多年的她表示知道這部影片，也認了路上確實有滿多和劇中類似的「猴子」；至於認愛陳銳半年的張景嵐，表示最近才和對方第一次看電影約會，讓全場不敢置信，她也表示會到現在才看電影是因為兩人都是工作狂，並不會一直膩在一起。
記者郭佩蓉/綜合報導
李懿今日出席記者會，常常與男友騎車跑山的她，被問到近期爆紅的《山道猴子》相關問題，她表示自己常常去北宜騎車，路上確實有滿多與劇中類似的「猴子」，或許是年輕人騎車較放肆，但她自己非常注重安全，會穿好防護衣，「路上滿多，他們也是一群愛騎車的人，只是可能還沒辦法買太大型的重機，所以可能在騎車的時候，因為年輕，比較放肆一點，因為覺得很帥」；至於是否會想接演《山道猴子》真人版的「超商正妹」？她笑說那個角色很年輕，她應該只能演奸詐的重機店老闆或是主角的車友。
此外，張景嵐透露到印尼出外景時不慎曬傷，被問到男友陳銳有沒有很心疼，幫她「呼呼」呢？李懿則搞笑說：「來不及了！我已經先都幫她擦藥呼呼了！」張景嵐則表示與男友交往半年，不常出去約會，最近才終於第一次去電影院看電影，讓眾人認不住驚呼，她則表示因為兩人都是工作狂，會分配相處及工作時間，並不會一直膩在一起。至於有無考慮結婚？她坦言順其自然，應該先忙工作，但有觀察到今年滿多喜訊，會先問其他女藝人，錯開結婚時間，雖沒有排斥「先有後婚」，但還是希望別有計畫以外的事情發生。