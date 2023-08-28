巷仔內／郭台銘參選「從藍營夥伴變對手」　在野整合願景恐不樂觀

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郭台銘在這份聲明中，先是再度重申自己是所有候選人中「唯一具備經營管理能力的企業家」；話鋒一轉，他又強調「參選是要推進在野整合」，盼透過主流民意大聯盟平台，在野陣營候選人可共同商議出最適當整合方式，並一起建構「非綠聯合競選平台」，既競爭又合作。
與此同時，郭台銘也當場向國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲「釋出善意」，邀請兩人坐下來喝咖啡、奶茶，一起好好商談國家大事。
然而，令各界不理解的是，郭台銘既已宣布獨立參選，卻以推進整合做為參選理由之一；但在其他陣營眼中看來，郭「以戰逼和」態度則更加明確，郭以參選人身分拉高自身籌碼，以此與柯文哲、侯友宜進行討論，則可處在更有利的位置，獲取頭銜或好處。
考量賴清德現今民調支持度常居第一情形下，在野黨候選人可說是個個都沒把握反超，而郭的加入讓戰局成為四腳督，在三人坐下談整合前，勢必再讓在野黨支持者陷分裂窘境。
更退一步來說，即便郭台銘敲定和柯文哲、侯友宜坐下來談合作，但基於柯、侯兩人都是政黨推出候選人，本身除需考量政黨利益，更還要顧到黨內觀感。
以藍營為例，若郭能說服侯組成「郭侯配」，可預知多數鐵桿藍軍將堅定反對；另一方面，柯文哲身為新興政黨領袖，在急需戮力壯大黨的關鍵時刻，若與郭合作並自願擔任副手，明顯不符合黨內利益與期盼，更何況柯目前民調排行第二、僅落後賴清德，並無理由自降頭銜。
綜觀目前局勢，國民黨已明確定調，黨員若替郭台銘站台、動員掃街及公開助選等，皆是違反《黨員行為規範》，違紀者將以黨紀處理。進一步看來，郭台銘原先擁多名地方議長支持，但在宣布參選後包括苗栗議長李文斌、屏東議長周典論等人，皆已經表態不會幫忙連署，恐讓郭陣營先面臨支持者跳船危機。
總結而言，郭台銘在未宣布獨立參選前，國民黨仍將其視為爭取團結重要對象，國民黨主席朱立倫更不斷稱郭是藍軍一份子；但如今身分驟然轉變，有藍營人士就直呼「從宣布參選那刻起，郭台銘已經是對手了」，何況郭未清楚具體說明合作方式，讓在野整合願景不容樂觀。