專家敲響3C育兒警鐘！　研究指出：嬰兒螢幕時間過多發展遲緩「風險高達4.78倍」

我是廣告 請繼續往下閱讀
專家意見加持加州大學舊金山分校兒科副教授Jason Nagata博士，對這項研究給予高度評價，雖然他並未參與該研究。Nagata博士表示：「這是一項非常重要的研究，因為它涉及了大量被追蹤多年的兒童樣本。」他進一步強調，這項研究填補了現有研究中的一個重要缺口，即確定了與螢幕時間相關的特定發展遲緩。
研究方法論述這項研究是日本東北醫學大型銀行計劃出生和三代人隊列研究的一部分。研究招募了來自宮城和岩手縣的50家婦產科診所和醫院的兒童和他們的母親，時間範圍為2013年7月至2017年3月。研究根據母親的自我報告，評估了一歲時兒童每天使用螢幕的時間，以及他們在二歲和四歲時在多個發展領域的表現。
驚人的統計數據到了兩歲，每天使用螢幕時間多達四小時的兒童，溝通和問題解決技巧出現發展遲緩的可能性高達三倍。而那些每天使用螢幕時間超過四小時的兒童，到兩歲時在溝通技巧上的發展遲緩風險高達4.78倍，精細動作技巧遲緩風險為1.74倍，個人和社交技巧遲緩風險為兩倍。到了四歲，這些風險主要集中在溝通和問題解決領域。
影響機制解析專家建議，過多的螢幕時間會剝奪兒童學習語言的重要驅動因素。辛辛那提兒童醫院醫學中心的一般和社區兒科副教授John Hutton博士表示：「如果孩子們受到鼓勵去說話，他們就會學會說話。如果他們只是看著螢幕，他們就沒有機會去練習說話。」
健康替代方案專家建議，如果需要讓幼兒忙碌，以便您可以完成工作或享受一些獨處時間，可以嘗試給他們一本書、著色材料或玩具。如果有時候需要依賴螢幕，則應選擇教育內容或與親友進行視訊聊天，以便他們仍然可以獲得一些社交互動。
這項研究為父母敲響了警鐘，提醒他們要注意自己孩子的螢幕時間。正如Hutton博士所言：「我們需要放慢腳步，盡可能謹慎和專注地讓孩子們保持在現實世界中。」
延伸閱讀
歌后李玟驚傳輕生逝世！ 「隱性悲傷者」為何越來越多？ 親友出現「3跡象」要提高警覺
常吃這2種食物小心得肺癌！營養師推「5維生素」助強化肺部