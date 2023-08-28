過度燒紙錢易引發呼吸道不適　線上祭拜兼顧心意與環保

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何時何地都可拜 線上祭拜兼顧心意與環保中元普度為民間信仰的重要宗教活動，但都市人口稠密，露天焚燒紙錢不但影響居住環境品質，也會對於身處其中及鄰近區域的人們造成健康上的影響。雙北政府民政局皆推出線上祭拜網站，不分時地皆可以普度，表達心意、兼顧祭拜文化還能做環保。
台北市民這裡拜
新北市民這裡拜
北市免費提供「集中焚燒紙錢專用袋與貼紙」北市民政局呼籲，有金銀紙錢焚燒需求之寺廟、機關或團體，可備妥台北市「運送集中焚燒金銀紙錢通行證」或自行至民政局網頁、各區公所網頁下載列印，送往焚化廠集中焚燒。為表示對宗教科儀之尊重，北市3座焚化廠請神明長年駐守，負責統籌分配金銀紙錢。內湖焚化廠進行金銀紙錢專爐專燒，北投、木柵焚化廠則協助收運，待燒紙錢分開單獨儲存，並於每年農曆7月鬼門開前，辦理稟告祭拜（淨爐）儀式，讓民眾更加安心。
為鼓勵民眾響應集中焚燒，北市456個里辦公處提供「中元普度集中焚燒紙錢專用袋」或「中元普度集中焚燒紙錢專用貼紙」，讓民眾貼在打包好的紙錢上，一樣可以集中燒。民眾也可至民政局官網下載列印平安米海報圖稿，自行黏貼於市售的米包裝上，即可輕鬆「以米代金」。
台北市政府民政局局長陳永德呼籲市民從源頭減少紙錢的焚燒量，用米來取代紙錢，用誠心祭拜神明、祖先、好兄弟，也鼓勵大家「以功代金」，將紙錢轉換成善款，捐款給需要幫助的弱勢團體，利用4大超商電子通路平台進行捐助，助人又積德。
新北「環境友善祭祀三好事」 以功代金尚搭心新北市政府環保局表示，燃燒過量的香品及紙錢會產生細懸浮微粒（PM2.5）、鉛、鎘及游離甲醛等有害空氣污染物，若是香品及紙錢的品質不佳，容易引發敏感族群或抵抗力較弱之老人、幼兒呼吸道不適的症狀。新北市每年紙錢集中收運量約1,800公噸，普度期間就占了全年收運量55%。
▲民眾選購金紙時，可選擇經檢驗符合國家標準（CNS）的金銀紙及香品，減少過度燃燒造成的身體不適。（圖／新北市環境保護局提供）
「網路普度」可讓民眾線上登記參與普度，減少因燃燒香品、紙錢對空氣品質及民眾健康的影響。同時，去年首度與新北市社會局合作推動「以功代金」，鼓勵民眾跨域做功德，以做愛心方式替代燒紙錢，普渡期間募得近新台幣50萬元善款。無論是響應「以功代金」或「網路普度」的民眾，環保局都會在農曆7月底於普度法會中，透過祭祀祈福儀式，替參與者祈福。
環保局呼籲，如民眾或社區有燒紙錢需求，切勿在樓梯間燃燒，可利用環保局「紙錢集中收運」服務，將紙錢拿到各區清潔隊集中地點，若紙錢量大無法自行送至集中地點，可聯絡當地清潔隊協助，由清潔隊統一集中後再送往完成淨爐儀式之焚化爐集中焚燒。也提醒民眾，集中焚燒的紙錢不可摻雜鞭炮、火燭及香腳等危險物品，避免發生火災。
新北市民政局長柯慶忠表示，今年新北市持續推廣普度新文化，紙錢三燒「不要燒、集中燒、減少燒」，呼籲市民朋友可以透過線上祭拜，減少燒香造成的環境負擔，並多加利用市府金紙集中焚燒服務，讓中元普度祭拜健康又環保。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58969
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