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中風者福音！研究人員開發腦機接口　成功讓腦幹中風嚴重癱瘓女恢復聲音

中風者福音！研究人員開發腦機接口　成功讓腦幹中風嚴重癱瘓女恢復聲音
中風者福音！研究人員開發腦機接口　成功讓腦幹中風嚴重癱瘓女恢復聲音

每日健康-每日都做得到的健康

當因中風而失去肢體表達溝通能力對於患者來說無疑是一人生重大打擊。而加州大學舊金山分校的研究團隊成功地從大腦信號合成語音和面部表情，為中風患者和其他語言障礙者開啟了新的溝通可能。

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前所未有的科技突破

根據《ScienceDaily》報導，在2023年8月23日發表於《自然》期刊的研究中，UCSF（加州大學舊金山分校）的神經外科主席Edward Chang博士和他的團隊首次成功地從大腦訊號合成語音和面部表情。這項稱為大腦電腦介面（BCI）的技術，能將這些訊號解碼成近80個單詞每分鐘的文本，遠超過目前商業上可用的技術。

 

研究目標與應用

Chang博士表示，他們的目標是「恢復一種完整、具體的溝通方式，這實際上是我們與他人交談的最自然方式。」這項先進的研究讓我們更接近於為患者提供一個真正的解決方案。

 

研究過程與方法

Chang博士的團隊在一名女性患者的大腦表面植入了一個由253個電極組成的紙薄矩形片。這些電極截取了原本會傳送到她的舌頭、下巴和喉嚨以及臉部的大腦訊號。研究參與者與團隊合作了數週，訓練人工智慧算法識別她獨特的語音大腦信號。

 



 

 

用戶體驗與未來展望

Sean Metzger和Alex Silva，兩名來自UC Berkeley和UCSF的研究生，表示：「準確性、速度和詞彙是至關重要的。這使得用戶有潛力近乎以我們的速度進行溝通，並進行更自然和正常的對話。」下一步，研究團隊計劃創建一個不需要用戶與BCI物理連接的無線版本。

 

 

這項研究不僅為中風患者提供了新的溝通方式，也為其他語言障礙者帶來希望。David Moses博士，該研究的共同第一作者，表示：「用這項技術讓人們能自由地控制自己的電腦和手機，將對他們的獨立性和社群互動產生深遠的影響。」這項研究不僅是科技的一大突破，更是人類溝通方式的一次革命，尤其對於那些因疾病而失去語言能力的人來說。

 

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