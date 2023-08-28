中風者福音！研究人員開發腦機接口　成功讓腦幹中風嚴重癱瘓女恢復聲音

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前所未有的科技突破根據《ScienceDaily》報導，在2023年8月23日發表於《自然》期刊的研究中，UCSF（加州大學舊金山分校）的神經外科主席Edward Chang博士和他的團隊首次成功地從大腦訊號合成語音和面部表情。這項稱為大腦電腦介面（BCI）的技術，能將這些訊號解碼成近80個單詞每分鐘的文本，遠超過目前商業上可用的技術。
研究目標與應用
Chang博士表示，他們的目標是「恢復一種完整、具體的溝通方式，這實際上是我們與他人交談的最自然方式。」這項先進的研究讓我們更接近於為患者提供一個真正的解決方案。
研究過程與方法Chang博士的團隊在一名女性患者的大腦表面植入了一個由253個電極組成的紙薄矩形片。這些電極截取了原本會傳送到她的舌頭、下巴和喉嚨以及臉部的大腦訊號。研究參與者與團隊合作了數週，訓練人工智慧算法識別她獨特的語音大腦信號。
用戶體驗與未來展望Sean Metzger和Alex Silva，兩名來自UC Berkeley和UCSF的研究生，表示：「準確性、速度和詞彙是至關重要的。這使得用戶有潛力近乎以我們的速度進行溝通，並進行更自然和正常的對話。」下一步，研究團隊計劃創建一個不需要用戶與BCI物理連接的無線版本。
這項研究不僅為中風患者提供了新的溝通方式，也為其他語言障礙者帶來希望。David Moses博士，該研究的共同第一作者，表示：「用這項技術讓人們能自由地控制自己的電腦和手機，將對他們的獨立性和社群互動產生深遠的影響。」這項研究不僅是科技的一大突破，更是人類溝通方式的一次革命，尤其對於那些因疾病而失去語言能力的人來說。
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