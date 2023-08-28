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北台灣限定9天藍皮列車！「文博號」每班160人、週三限量開搶

▲藍皮解憂號旅程首度於北部開行，2023台灣文博會限定「藍皮文博號」將在9月專列開行、8月30日搶先開賣。（圖／文化部提供）
▲藍皮解憂號旅程首度於北部開行，2023台灣文博會限定「藍皮文博號」將在9月專列開行、8月30日搶先開賣。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2023台灣文博會9月22日正式開幕，文化部所屬國家鐵道博物館籌備處自9月9日起，連續9天推出「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列行程提前為活動暖身，開行於宜蘭線，以南港站為起點，中途停靠猴硐及大里站，至宜蘭站結束，上、下午各開行1班次，每班乘客160人，8月30日（週三）上午10點限時限量開賣，邀大眾跟著《看海的日子》等經典電影，進行一趟專屬的走讀之旅。

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文化部表示，鐵道不僅是近代台灣運輸的大動脈，火車也帶著大眾打開通往邊陲的道路，串聯城市與鄉村，讓不同領域的知識經驗相遇交流，啟發並翻轉大家對於空間的認識方法，促進社會與文化階層的交流。

本次「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列開行於宜蘭線，將以台鐵藍皮車隊結合展覽車廂，展出文博會特展「流動的往事：景框內外的藍皮記憶」內容精華，沿途站點規劃文化觀光走讀活動、搭配《悲情城市》、《看海的日子》及《練習曲》等電影中的海岸風光，以及首度推出的鐵博特色便當，邀請民眾一起創造專屬的藍皮鐵道記憶。

▲2023台灣文博會限定「藍皮文博號」邀民眾跟著電影《看海的日子》進行一趟走讀之旅。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）
▲2023台灣文博會限定「藍皮文博號」邀民眾跟著電影《看海的日子》進行一趟走讀之旅。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）
文化部長史哲表示，鐵博作為本次文博會五大主展館之一，為凸顯文博會「打開」精神，鐵博將提前曝光目前修復及籌備重要成果。首度在北部開行的藍皮文博號在文博會前搶先登場，除了具體展現鐵博研究、展示等的博物館專業，更將邀請大眾跟著許多台灣人記憶中的《看海的日子》等經典電影，進行一趟專屬的走讀之旅。

鐵博指出，「藍皮文博號」將於9月9日下午起至9月17日每日開行，每班乘客160人，上、下午各開行1班次。適逢宜蘭線明年百週年，上午班次將以南港站為起點，中途停靠猴硐及大里站，至宜蘭站結束；下午班次自宜蘭站出發，中途停靠頭城及瑞芳站，至南港站結束。每人單程票價為新台幣450元，包含搭乘藍皮列車的宜蘭線走讀、中途停靠車站（猴硐或頭城）週邊的街區文史走讀行程，以及特別開發的鐵博特色便當。

▲「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列行程特別提供充滿巧思的「鐵博特色便當」。（圖／文化部提供）
▲「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列行程特別提供充滿巧思的「鐵博特色便當」。（圖／文化部提供）
鐵博提到，「鐵博特色便當」由鐵博與台鐵局雙方合作統籌策劃，菜色結合台北鐵路餐廳及車勤部七堵餐務室兩大人氣主菜─紹興雞腿及櫻桃鴨，搭配清爽鮮美筊白筍、豆苗等季節時蔬，便當外盒更以藍皮柴油客車造型呈現，巧妙融合藍皮柴油客車記憶與美食。

文化部指出，「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列使用車輛，為鐵博籌備處2020年協助台鐵局於車輛修復期間調研及考證的成果，自2021年起由雄獅旅行社承攬，固定行駛於台鐵南迴線運行藍皮解憂號旅程。首度於北部開行的專列車票將自8月30日上午10點於雄獅旅行社官方網站及實體門市同步開賣。

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