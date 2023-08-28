養貓的人更性感、有63%更多的性伴侶！　新研究揭示：原來是「寄生蟲」影響人類

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根據外媒《TheSun》報導，一項由芬蘭圖爾庫大學（University of Turku）的Javier Borráz-León領導的研究發現，感染了常見於貓隻的寄生蟲Toxoplasma gondii的女性有63%更多的性伴侶。這些女性也被認為更苗條和更健康。不僅如此，無論男女，感染這種寄生蟲的人都被認為更具吸引力。
寄生蟲如何影響人類行為？
科學家相信，這種微小的寄生蟲可能會微妙地改變宿主的行為，可能是通過影響關鍵激素來增加被傳播的可能性。有更多性伴侶將提高這種寄生蟲傳播的機會。
研究範圍與方法
研究人員分析了213名成年人的數據，發現感染者比未感染者更具吸引力高達三分之一，也看起來比未感染者健康五分之一。感染這種寄生蟲的女性體重也減少了10%。
潛在的生理機制
一種理論是，感染可能會干擾控制「快樂激素」血清素和多巴胺的產生的基因。它也可能通過提高男性的睪酮水平和降低女性的睪酮水平來影響吸引力。另一種理論是，它會導致感染者消耗更多的卡路里。
這項研究不僅揭示了養貓人可能更具吸引力和更健康，還提出了寄生蟲如何影響人類行為和生理的新理論。研究領導者Javier Borráz-León表示：「這種寄生蟲可能會改變人類宿主的外貌和行為，無論是作為感染的副產品，還是為了增加其傳播到新宿主的可能性。」
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