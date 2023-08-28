退休教師突迷上賭博狂輸百萬　專家示警「1症候群」惹禍

我是廣告 請繼續往下閱讀
退休壓力症候群 多因適應不良所致據家人指出，蘇先生自律甚嚴，對學生也很嚴格，被學生稱為「大魔王」。退休後幾乎窩在家裡，愛挑剔老婆做的事，頤指氣使，老婆笑說「沒學生管就來管我！」頻生口角。後來他自願要照顧小學三年級的孫子，把孫子從不遠處的兒子住處接來一起住，接送上下學，但盯孫子功課卻異常嚴厲，逼得孫子哭回家，兒子只好放棄讓蘇先生照顧。
衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行表示，很多長輩退休後調適不良，出現精神官能症，甚至是負面情緒，被稱為「退休壓力症候群」，除了尋求醫師協助，也應找回生活新重心。
生活失去重心 造成挫折想尋求刺激陳羿行醫師表示，蘇先生被兒女帶來看診，經檢查排除掉腫瘤、血管病變等器質性的因素，應該是個人因退休無法適應造成的心理因素，也就是說，退休後失去原本的工作重心，沒有新的重心去填補，照顧孫子的重心又被潑了冷水，造成挫折，尋求刺激，做出超乎想像的賭博行為。對蘇先生開立改善情緒及睡眠的藥物，也請他重新調整生活型態，找到生活新重心。
擬定退休計畫 轉化興趣當新重心陳羿行指出，這種因退休產生失落感而造成的精神官能症被稱為「退休壓力症候群」，在臨床上很多，換句話說，過去靠著職場的頭銜或能力來證明自己的存在，退休後對自我價值感到迷惘，適應障礙伴隨著焦慮、不安或長期性情緒低落，甚至失眠、焦慮、憂鬱。
陳羿行說，退休是人生很大的變化，最好是退休前擬定好退休計畫，如每天適度的運動如慢跑、打球，維持正向的人際互動如參加社區巡守隊、當志工、參與買菜等家務，更重要的是學習和追求正面的興趣和嗜好，如烹飪、畫畫、書法等，轉化為新重心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58962
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw