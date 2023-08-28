曾雅蘭「虎媽」高壓教育！考試少1分打1下　女兒壓力大到不想回家

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曾雅蘭還很在意孩子的考試成績：「我以前的確蠻嚴格的，功課沒寫工整就撕掉或擦掉，考試沒有90分，少1分打1下。」侯昌明也補充：「小孩在寫功課，看到她的狠勁，愛的小手不用打在身上，小孩就會怕。」曾雅蘭嚴厲程度，讓女兒壓力大到不想回家：「她每天回來都愁眉苦臉，有一次她跟我妹出去玩，要回來的時候她就跟我妹說，『阿姨，我可不可以請妳幫個忙，我不想回家，可不可以再帶我出去，去哪裡都好』，我妹跟我講這件事，我就覺得蠻難過的，從那天之後，我自己慢慢調整，不再這樣，現在我們都是好朋友了。」
林道遠不太認同高壓的教育方式：「我以前也算嚴格，但自從兒子出狀況後，我做了一些轉變，因為我發現他有欺騙行為，譬如被罵的時候，他會選擇先逃避，更嚴重的是，他在學校拿了不屬於他的東西回來。」改變教育方式也讓父子之間拉近距離：「我去學他喜歡玩的東西跟他當朋友，現在他都會把心裡話跟我說，父親節他還傳語音說『爸爸我愛你』。」但靜香覺得愛的教育容易變成溺愛：「愛的教育也不能讓小孩爬到頭頂上，我最近一直覺得他太寵小孩，兒子常常命令他陪他玩，我就覺得小孩怎麼可以這樣對爸爸講話？」而林道遠因為參考專家的分析，認為軍事教育會讓小孩有壓力，甚至還會造成心理創傷，所以覺得還是要換個方式跟小孩相處，更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。