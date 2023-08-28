流大汗後狂灌水解渴？　新研究揭露「最佳保水飲品」讓人大感意外

我是廣告 請繼續往下閱讀
保水，不僅僅是喝水的問題在炎熱的天氣或劇烈運動後，保水成為一個不容忽視的問題。傳統上，人們總認為喝水是最直接、最有效的保水方式。然而，這項新研究卻讓我們重新思考：是不是只有水能解渴？答案可能會讓你大吃一驚。
保水效果的科學解釋：不只是水的功勞研究的主導者，聖安德魯斯大學醫學院的教授Ronald Maughan，深入解釋了飲品的保水效果與其營養成分和體積有密切關係。他指出，飲品中含有的糖、脂肪或蛋白質會減緩胃液的排空速度，從而延長保水時間。這一發現不僅挑戰了我們對保水的傳統認知，也為未來的營養學提供了新的研究方向。
牛奶勝過水？一個令人意想不到的發現研究中更令人驚訝的是，由於牛奶含有乳糖、蛋白質和脂肪，以及一定量的鈉，它在保水方面的效果竟然超過了純水。這裡的鈉不僅有助於在體內保持水分，還會減少尿液的產生，進一步延長了保水效果。
排名揭曉：最佳保水飲品，你猜對了嗎？聖安德魯斯大學的研究團隊對13種常見飲品進行了全面測試，並根據四小時的保水效果進行了排名。從脫脂牛奶到口服補水液，再到橙汁和可樂，這一排名不僅豐富了我們的選擇，也提供了一個全新的保水策略。
糖分的雙面性：甜度與保水的微妙平衡飲品中的糖分濃度過高，例如果汁或可樂，可能不如低糖飲品保水。這些高糖飲品會在小腸中被稀釋，從而「拉」走身體的水分。這一點提醒我們，在選擇保水飲品時，也需要考慮到糖分的影響。
運動員與長時間工作人士需注意：保水不容忽視對於在高溫條件下進行高強度訓練的運動員，或者長時間工作而沒有飲水機會的人，保水變得尤為重要。這一群體應特別關注這項研究，以便更有效地補充水分。
總結與建議：多元選擇，科學保水這項研究不僅為我們提供了一個全新的角度來看待保水飲品的選擇，也為未來可能的營養建議提供了科學依據。研究建議，在需要長時間保水的情況下，可以考慮選擇除了水之外的其他飲品。
延伸閱讀
當老師說：｢你的孩子是過動兒，去看診吧！｣家醫科醫師給父母的建議
憂鬱症、Metoo風暴引議！醫師供專業建議解方：輕生是「衝動的決定」