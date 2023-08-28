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流大汗後狂灌水解渴？　新研究揭露「最佳保水飲品」讓人大感意外

流大汗後狂灌水解渴？　新研究揭露「最佳保水飲品」讓人大感意外
流大汗後狂灌水解渴？　新研究揭露「最佳保水飲品」讓人大感意外

每日健康-每日都做得到的健康

在炎炎夏日或長時間運動後，大多數人會本能地選擇喝水來補充流失的水分。但根據外媒《CNN》報導，一項來自蘇格蘭聖安德魯斯大學的新研究卻顛覆了這一常識，指出一些含糖、脂肪或蛋白質的飲品能更有效地保持身體水分。這一發現不僅為我們提供了更多選擇，也可能改變我們對保水和營養的整體認識。

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保水，不僅僅是喝水的問題

在炎熱的天氣或劇烈運動後，保水成為一個不容忽視的問題。傳統上，人們總認為喝水是最直接、最有效的保水方式。然而，這項新研究卻讓我們重新思考：是不是只有水能解渴？答案可能會讓你大吃一驚。

 

保水效果的科學解釋：不只是水的功勞

研究的主導者，聖安德魯斯大學醫學院的教授Ronald Maughan，深入解釋了飲品的保水效果與其營養成分和體積有密切關係。他指出，飲品中含有的糖、脂肪或蛋白質會減緩胃液的排空速度，從而延長保水時間。這一發現不僅挑戰了我們對保水的傳統認知，也為未來的營養學提供了新的研究方向。

 

牛奶勝過水？一個令人意想不到的發現

研究中更令人驚訝的是，由於牛奶含有乳糖、蛋白質和脂肪，以及一定量的鈉，它在保水方面的效果竟然超過了純水。這裡的鈉不僅有助於在體內保持水分，還會減少尿液的產生，進一步延長了保水效果。

 



排名揭曉：最佳保水飲品，你猜對了嗎？

聖安德魯斯大學的研究團隊對13種常見飲品進行了全面測試，並根據四小時的保水效果進行了排名。從脫脂牛奶到口服補水液，再到橙汁和可樂，這一排名不僅豐富了我們的選擇，也提供了一個全新的保水策略。

 

糖分的雙面性：甜度與保水的微妙平衡

飲品中的糖分濃度過高，例如果汁或可樂，可能不如低糖飲品保水。這些高糖飲品會在小腸中被稀釋，從而「拉」走身體的水分。這一點提醒我們，在選擇保水飲品時，也需要考慮到糖分的影響。

 



 

運動員與長時間工作人士需注意：保水不容忽視

對於在高溫條件下進行高強度訓練的運動員，或者長時間工作而沒有飲水機會的人，保水變得尤為重要。這一群體應特別關注這項研究，以便更有效地補充水分。

 

總結與建議：多元選擇，科學保水

這項研究不僅為我們提供了一個全新的角度來看待保水飲品的選擇，也為未來可能的營養建議提供了科學依據。研究建議，在需要長時間保水的情況下，可以考慮選擇除了水之外的其他飲品。

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