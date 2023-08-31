專訪／侯金英從富家千金到金融教母　楊金龍、黃天牧都是她學生

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為兼顧家庭投入教職 暢銷著作「現代貨幣學」一個暑假完成
侯金英會從事教職工作，其實跟家庭有很大的關係。在台大經濟系念書時，結識了學長梁國樹（曾出任央行總裁），當時梁是台大經濟學會的會長，但在當時保守的年代，兩人並沒有談戀愛，而是在雙方家長好友的「作媒」下，經雙方家長同意後，兩人才開始交往，結婚後一起出國深造。
學成歸國後，原本兩人想一同在台灣大學任教，只不過當時校風保守，夫妻無法同校任教，因此梁國樹留在台大教書，侯金英則先到政大財稅系任教，再轉到銀行系並兼任主任，就這樣一路教了36年。
在傳統家庭教育極為嚴謹的時代，侯金英結婚後以「先生至上」，一切也以「家庭」為重，她曾對外形容自己如同「梁國樹的影子」，當時找工作的原則就是「選一個可以照顧家裡小孩，又可以兼顧工作」，大學老師最適合，有課才去學校，沒課就在家庭準備教材，她笑稱「早上9點上班，晚上10點才回家，這種工作我絕對不會接受。」
即便是為了兼顧家庭才選擇當老師，可是侯金英教學相當認真，並深受學生喜愛，甚至趁先生梁國樹去聯合國受訓期間，她在家撰寫《現代貨幣學》一書，不僅暢銷多年，還成為熱門的教科書。她回想那年暑假：「他不在我事情少很多，可以做很多事，我就專心寫了書，一個暑假就寫好，講的都是新觀念。」
財金首長都是她的學生 侯金英自認與學生零距離
除了寫書之外，「經濟分析」是侯金英在政大最受學生歡迎的課程，總有來自外校、外系的旁聽生擠爆大教室，前行政院長的林全也是跑來旁聽的學生之一，助教還要特別準備擴音設備。在學校時，學生也許覺得她不是很有親和力的老師，侯金英自認，跟學生溝通很直接，她也會以深入淺出的方式引領學生進入經濟學的大門，亦會適時幫忙學生解決問題。
即便離開教職已經很久了，出席各種場合時，還是常遇到事業有成的學生親切地來打招呼，叫「侯老師」的比叫「侯董事長」的還多，她與學生的師生情誼也一直維繫到現在。「林全、黃天牧、呂桔誠，他們都是很乖的學生，在學校成績也都很不錯，跟我的關係也很好。」當學生升官時，侯金英會送東西給學生，像是黃天牧當時接任保險局長時，她就送了一尊獅子，如今黃已是金管會主委，「他（黃天牧）做事認真，很正派，壞事不會做。」
現任台灣銀行董事長呂桔誠，過去在接掌財政部長時，侯金英也送他一隻絨毛狗，告訴他當官難免有心情不好的時候，摸摸狗的絨毛就會舒服一點，呂桔誠也保留至今，甚至去年侯金英獲頒財訊金融奉獻獎時，呂桔誠還回贈一隻英國女王的限定版絨毛狗玩偶。「我跟學生不會師生界線分明，他們有什麼問題都會來找我。」
學生成金融主管機關首長 侯金英自認關係拿捏得宜
楊金龍、黃天牧現在都成為金融監理機關最高首長，面對師生角色互換，「老師反過來要被學生管」，侯金英也不擔憂，「我沒想過老師被學生管這個問題，所以也沒有所謂的心境要調整，因為不管學生是不是主管機關首長，該做的事就是該做。」她強調，遠東集團是個正派經營的集團，遠東商銀是個正派的銀行，所以她沒有為此感到任何困擾。
對於學生有成就，侯金英覺得是學生自己上進，老師的影響力很有限，然而在所有身份中，她確實最喜歡「侯老師」的身分，因為師生間的關係很單純，與「公事」無關，她到現在還是跟許多學生保持聯絡，有的還成為侯金英的遊伴，相約一起出遊，無話不談。