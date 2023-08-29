風一吹就飆淚！放任乾眼症恐傷視力，眼科權威醫解析重點對策

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乾眼症有哪些症狀？
然而，許多民眾對於「乾眼症」的症狀存在誤解。孫啟欽說，有些民眾會以為「眼睛乾」才是乾眼症，但實際上乾眼症的常見症狀還有「疼痛或灼熱感」、「異物感」、「經常流淚或溢淚」、「畏光」、「視力模糊」、「眼部有絲狀物黏附」、「眼睛容易感到疲倦」、「眼睛發紅」等各種表現。
孫啟欽指出，乾眼症患者的症狀通常會在下午、晚上會特別明顯，雖民眾以為眼睛乾才是乾眼症，但其實與其相反的異常流淚、溢淚也是乾眼症的症狀，因為在眼部相關腺體分泌枯竭前，可能會因外部刺激而造成反射反應，因此很多乾眼症患者會覺得好像有一陣煙霧來了、接著就開始流眼淚。
如果民眾懷疑自己有乾眼症情況，可以使用一些自我檢測量表來確認。孫啟欽說，其中很常使用的就是 OSDI 量表，透過回答一些主觀症狀感受來計算分數、區分乾眼症的風險等級，患者也可以在就醫時提供給醫師作為參考。
為什麼會出現乾眼症？
乾眼症多數情況下屬於一種後天性的文明病。孫啟欽提到，只有很少數人可能一出生就因為先天性的淚腺分泌發育不全或其他問題產生乾眼症，多數還是因為後天 3C 產品使用、意外受傷或是其他危險因子影響下，才造成乾眼症的出現。
孫啟欽解釋，人的眼球最外層構造是透明的角膜，而角膜之上還有一層保護用的淚液、厚度大約在 0.7 微米左右，這層淚液又可以細分為 3 層，由裡而外包括黏液層、淚水層、脂質層等，每一層都有不同的特性、由不同的腺體分泌。
針對淚液的特性，孫啟欽解釋，黏液層是結膜上的杯狀細胞分泌而來，淚水層是來自淚腺，脂肪則是來自眼瞼上的腺體分泌，3 層缺一不可、需要彼此緊密合作，任何一層分泌不足或分布不均、品質不佳，都可能造成乾眼症。
乾眼症的高風險族群？
孫啟欽表示，乾眼症的高風險族群主要有 6 大類，包括 65 歲以上長者、剛接受眼科手術的病患（如近視雷射、白內障手術）、長期使用藥物（如青光眼、高血壓患者）、長時間曝露於空調環境（上班族、工程師、空服員等）、長時間配戴隱形眼鏡、因更年期等因素出現賀爾蒙改變等。
此外，孫啟欽提到，近期也有研究提到，糖尿病患者可能也會出現眼睛乾的情況，若民眾自覺屬於高風險族群，應該要提高疾病意識、發現自己的異常症狀，並及早就醫診療才是正途，千萬不要病急亂投醫、或是自己在藥妝店買成分不明的眼藥水，不只可能傷眼、還可能延誤就醫。
乾眼症能治療嗎？
乾眼症的治療依嚴重度、病程期別各有不同的策略。孫啟欽說，最簡單的狀況來說，可能只要減少3C產品使用、做眼部熱敷就能改善症狀，但如果已經嚴重到出現眼角膜破皮、或造成其他足以影響視力的傷口，就可能面臨手術或自體血清治療。
但孫啟欽提醒，這些手術並不是要治療乾眼症本身，而是治療乾眼症造成的傷害，比如做羊膜移植、或是眼瞼的縫合等，都是在很嚴重、可能會造成永久視力損害的狀況才執行，「多數情況我會說乾眼症是不會好的，尤其到了第二期、第三期，維持讓他不要惡化就可以了，如果有一些免疫系統方面問題，就可能需要跟免疫風濕科的專家配合。」
台灣白內障及屈光手術醫學會理事徐旭亮則補充，乾眼症的第一線治療是人工淚液，而分期方面，則是由醫師評估淚水分泌量、表面發炎症狀、角膜破皮狀況，甚至偵測眼睛表面發炎物質情況後進行評斷，與 OSDI 等乾眼症主觀性量表的嚴重度分別並不相同。
自己買藥水來點可以嗎？
若民眾自覺有疑似乾眼症症狀，可能會自行購買市售的眼藥水來緩解症狀，但孫啟欽強調，這是「非常危險、非常不建議的行為」，雖然民眾可能覺得點藥後症狀就比較好、以為沒事了，但根本問題沒解決，反而會因此延誤就醫時間，且乾眼症與很多危險因子有關，是需要正視的問題。
此外，孫啟欽說，有些民眾會誤以為人工淚液用久了會產生依賴性，或是點多了反而會產生青光眼之類的問題，但其實人工淚液的使用不會有依賴性問題，且點了之後感到不舒服，其實反而有可能是疾病情況改變的警訊，應該要儘速找醫師評估。
人工淚液怎麼挑？
至於需要使用人工淚液來緩解症狀的民眾，徐旭亮建議，挑選時民眾可以把握 3 個觀察要點，包括「主成份」、「賦形劑」、「防腐劑」等，其中主成份應以眼表面貼合度較佳的品項為佳，或是選擇點用後可維持較長舒適度的產品。
賦形劑方面，徐旭亮建議，可選擇能有效結合主成份、發揮更加療效的品項，比如玻尿酸等，通常可以延遲保濕效果、緩解乾眼症，至於防腐劑方面，市售罐裝人工淚液多含有防腐劑，較不適合高頻率（一天 4 次以上）使用者，建議可改用不含防腐劑的單支裝人工淚液。
如何避免乾眼症發生？
若想預防乾眼症，最重要的就是保持正常的生活型態，睡眠要充足、不熬夜，同時均衡的飲食，少吃刺激性食物。長時間看書或操作電腦者等，建議每隔50分鐘，必需休息 5 到 10 分鐘，並注意眨眼頻率，若所處環境乾燥，也可以考慮在辦公桌上放杯熱水、適時調整周邊環境溼度。
此外，有空時也可以用乾淨的毛巾熱敷眼睛，每次熱敷 5 至 10 分鐘，洗臉時則要注意眼瞼緣的清潔，必要時可使用棉花棒沾清水，局部清潔眼瞼緣，使眼睛的分泌腺體開口通暢，而已經有乾眼症的民眾則建議停止吸菸，避免加重病情。
文／林志怡 圖／黃懷賢、孫沛群
諮詢專家：台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽
諮詢專家：台灣白內障及屈光手術醫學會理事徐旭亮
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 風一吹就飆淚！放任乾眼症恐傷視力，眼科權威醫解析重點對策