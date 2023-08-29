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歐人嘉在罹病前，是后里內埔國小的老師，喜歡與孩子互動的他，總是與學生打成一片，學生形容他是一位多才多藝、文武兼備的老師，不僅率領桌球隊取得佳績，自身常參與演講比賽，歐人嘉卻在某一次比賽中突然講不出話，千言萬語閃過腦海，一句話卻也講不出來。
原以為只是偶發講出不出話，沒想到比賽後口吃狀況日益加劇、往往詞不達意、講話結結巴巴，經過醫師的檢查被確診為「中年輕型的巴金森病」，那年歐人嘉才 40 歲，兩個孩子都還在小學就讀，如今回想起一切：「當醫師告訴我確診時，當下心裡想的還好是我，不是我的家人。」歐人嘉微微苦笑著。
巴金森病主要是大腦內多巴胺神經元的退化所致，是僅次於失智症第二常見的神經退化性疾病，除了常見的動作障礙，同時也會有語言障礙，表達時會不自覺想加快語速、出現口吃的狀況、講短短的話就感到疲累。歐人嘉以前能言善道，如今光是講一句簡單的話就得花費將近 20 秒才說得出來。
動作障礙仍可以學習「獨輪車」！打破神經退化疾病既定印象
早在 14 年前醫療資訊並不普及，對於巴金森病仍存在負面觀感，歐人嘉寧可自己承受罹病後的痛苦，也捨不得家人經歷外在異樣的眼光。歐人嘉從小成長的歷程中，就曾歷經父親生意失敗，讓他知道遇到挫折、跌倒，不是只有放棄這個選項。
面對不可逆的疾病，歐人嘉很快地轉念，「人生當中有太多無法避免的意外，覺得遇到問題就去接受，即使生病手腳沒那麼方便，但我還有事情可以做。」眼神堅定地告訴我。
歐人嘉想要避免大腦退化太快，除了持續保持運動習慣之外，也學習新的才藝刺激大腦，在某次研習中意外接觸到「獨輪車」，單純利用雙腳力量控制達到身體平衡，連一般正常人都需要加倍練習，歐老師苦練之下不僅如魚得水駕馭獨輪車，甚至在學校中組成獨輪車隊，意外非常受到小朋友們歡迎，他也體悟到：「過程一定會摔車，只要站起來一定會更堅強」。
藥物讓人突然「凍住」！在山中淋雨長達20分鐘
只是對抗病程總是有起有落，像是當藥物濃度過低時，身體會突然「斷電」，病人意識清晰卻無法動彈，歐人嘉某次單獨在台東山上健走，在經過一座大橋時突然下起滂沱大雨，偏偏這時突然身體突然「凍住」，一個人站在大雨滂沱中淋了20分鐘，無法控制身體動彈不得，幸好副作用出來前趕緊吃了藥物，20 分鐘後藥效發揮才解凍。
這種挫折並未打消他對於運動的堅持，歐人嘉深信：「光靠藥物是不夠，藉由運動能夠維持身體的專注力與活力。」舉例像是法國醫學會早就將桌球列為巴金森病的治療處方，因為帕友常見前後移動的動作障礙，桌球則是屬於左右移動的運動類型，很適合做為帕友的運動首選。
發病後的歐人嘉持續堅持教學工作長達十年，直到 50 歲那年才正式退休，但退休後的生活也沒閒著，每天該做的運動不會少之外，還在網路上發表連載的武俠小說，更重要投身在台灣帕金森病友權益促進會擔任理事長，積極用自己的例子鼓勵更多病友。
能完成事情都要自己做！自創八招克服語言障礙技巧
去年舉辦共 60 天的「誰帕誰徒步環島」，鼓勵帕友突破舒適圈，勇敢走向戶外，歐人嘉甚至為了熟悉走動的路線，在活動前就一個人先走了一次路線，再帶領著帕友們行遍台灣，他並未因此而滿足，「只要我還能走，我要走遍全台每一個鄉鎮，徒步環島時看到很多前輩病程更嚴重，但他們依然勇敢踏出每一步。」
歐人嘉對於剛發病的病友及家屬們建議：「不要想著要幫助病友，有時候會因為過度照顧，因而減少練習的機會。」像他太太從頭就很堅持，只要能夠自己完成的事情，都要自己做。因此發病這麼多年，歐人嘉生活自理上完全沒有問題。
為了能與外界溝通更順暢，歐人嘉講話時，習慣用手拍打左右膝蓋，利用「節奏感、節拍」幫助講話順暢、克服預言障礙的問題，甚至自己發展出八招克服帕金森症語言障礙的說話技巧。
歐人嘉也曾經因為疾病陷入低谷中，但他很快從中重新定位找回人生方向，在運動及健走中找到人生新的寄託，保持心理穩定也是維持病程重要關鍵，他堅信著即使罹病仍有許多事情可以做，要與帕友們繼續走遍各鄉鎮、走出人生的堅定地下一步。
參考資料：台灣帕金森病友權益促進會
文、王芊淩／圖、巫郡俊
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 還好得帕金森氏症的人是我！罹病14年仍每日健走 用運動逆轉病程