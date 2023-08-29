市長媽媽送暖！盧秀燕讚侯友宜「大直男」　本人親回：我個性憨直

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盧秀燕在臉書寫下，大直男不會花言巧語，但真誠踏實；不懂浪漫鋪陳，唯有實際行動。或許很無趣，但真誠、勇敢、有行動力，正是此時台灣最需要的領導人。侯友宜參選總統後，第一次到台中就承諾建設台中捷運藍線，用實際行動給台中支持，直來直往的鐵漢性格，國家交給侯友宜，她很放心。
盧秀燕說，治國好比持家，要照顧家中每個不同成員的不同需求，「哄哄孩子或許能安撫一時」，但沒有實際解決家人的需求，仍非長久之計。鐵漢的背後來自柔情，過去侯不願國人受歹徒欺凌，所以出生入死；現在侯不捨國家陷入對立，所以挺身而出，過去她和侯一起走過國民黨最低潮的時候，2024國際情勢已經威脅到台灣的下一代，現在是國民黨重返執政的關鍵時刻，「秀燕要請託所有好朋友，給侯友宜力量、給侯友宜溫暖、給侯友宜持家的機會，讓鐵漢來看顧我們的未來」。
國民黨主席朱立倫稱盧秀燕是「最溫暖的媽媽市長」。侯友宜也親自回覆，指自己聽盧秀燕這麼說，回過頭想想，「從小到大，我的個性就像是台語說的『憨直』吧，但這就是我」。對的事情、正確的路，無論多困難，自己只知道一定要堅持向前行。並向所有支持者喊話「為了中華民國、為了人民的好日子，我們一定要贏，一定會贏！」
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