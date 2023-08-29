評郭台銘參戰2024　黃暐瀚：毫無影響、選舉已經結束了

市長媽媽送暖！盧秀燕讚侯友宜「大直男」　本人親回：我個性憨直

▲盧秀燕昨深夜在臉書發文，稱侯友宜是「大直男」。（圖／台中市政府提供，2023.08.29）
▲盧秀燕昨深夜在臉書發文，稱侯友宜是「大直男」。（圖／台中市政府提供，2023.08.29）

記者顏幸如／台中報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布獨立參選，正當多位縣市長批評郭台銘沒誠信、親痛仇快之際，台中市長盧秀燕以另類方式挺侯友宜，她昨天深夜在臉書發文，稱「友宜兄是個大直男」，雖然不會花言巧語，但真誠、勇敢、有行動力，國家交給侯友宜，她很放心。侯友宜也親自回應，認為自己的個性像是台語說的「憨直」。

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郭台銘昨（28）日宣布獨立參選，正當藍營縣市長紛紛主動譴責之際，盧秀燕仍堅持「上班時間不談選舉」，晚間近11時她在臉書發文，稱讚國民黨總統參選人侯友宜是不會花言巧語的「大直男」，喊話所有好朋友給侯友宜力量。

盧秀燕在臉書寫下，大直男不會花言巧語，但真誠踏實；不懂浪漫鋪陳，唯有實際行動。或許很無趣，但真誠、勇敢、有行動力，正是此時台灣最需要的領導人。侯友宜參選總統後，第一次到台中就承諾建設台中捷運藍線，用實際行動給台中支持，直來直往的鐵漢性格，國家交給侯友宜，她很放心。

▲國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜回文感謝盧秀燕。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2023.08.29）
▲國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜回文感謝盧秀燕。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2023.08.29）
盧秀燕說，治國好比持家，要照顧家中每個不同成員的不同需求，「哄哄孩子或許能安撫一時」，但沒有實際解決家人的需求，仍非長久之計。鐵漢的背後來自柔情，過去侯不願國人受歹徒欺凌，所以出生入死；現在侯不捨國家陷入對立，所以挺身而出，過去她和侯一起走過國民黨最低潮的時候，2024國際情勢已經威脅到台灣的下一代，現在是國民黨重返執政的關鍵時刻，「秀燕要請託所有好朋友，給侯友宜力量、給侯友宜溫暖、給侯友宜持家的機會，讓鐵漢來看顧我們的未來」。

國民黨主席朱立倫稱盧秀燕是「最溫暖的媽媽市長」。侯友宜也親自回覆，指自己聽盧秀燕這麼說，回過頭想想，「從小到大，我的個性就像是台語說的『憨直』吧，但這就是我」。對的事情、正確的路，無論多困難，自己只知道一定要堅持向前行。並向所有支持者喊話「為了中華民國、為了人民的好日子，我們一定要贏，一定會贏！」

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