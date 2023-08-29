今日廣場》范揚杰／台灣需要無黨無派的總統

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現在的台灣太需要一個「當責」的領導人了。所謂當責，就是「要完成自己承諾要完成的事情」，也就是為「最終成果」負起「完全責任」，就算有「出乎意料、超出自己掌控」的因素發生，依舊要負起當責：誠實說明原因，提出解釋，並且設法解決問題。
想一想蔣經國故總統。若依照台灣民意基金會的民調，關於台灣人對歷任總統的評價，蔣經國獲得第一佔84.8%的高民意支持度。回想1987年12月25日，那是蔣經國最後一次坐輪椅現身「國民大會」致詞講話，即使身體已經病病痛纏身，但蔣經國仍承擔領導國家的重責大任。
那時，台灣的社會情勢與政治局勢並不穩定，在野的民進黨發動了群眾進行示威抗爭，包圍了「國民大會」。蔣經國對著身旁的國民黨員同志說：「你們怕他們打我是吧？沒關係，他們要打就讓他們打好了！一切照常來做。」蔣經國的態度及做法，就是「當責」，蔣經國知道他必須對全民負責沒有藉口，這就是台灣領導人應該有的條件。
反觀，民進黨總統參選人賴清德在2015年1月6日，李全教召開市議會第一次臨時會，賴清德宣佈李全教賄選案在司法未釐清前，不進入議會。賴清德的行為及做法，不要說當責了，連依法向市議會負責都做不到。試問：這有法治觀念嗎？這是民主該有的行為嗎？面對所謂的「民主」、「法治」、「負責」，賴清德顯然缺乏「當責」的勇氣與智慧！
與蔣經國一樣的是：2014年6月25日，時任鴻海集團董事長郭台銘結束了長達7個小時的股東會。平時霸氣的郭台銘，面對五花八門的股東，卻像有應公一樣，變成溫馴答詢的綿羊，臉上沒有不耐，面對國內外股東的發問，都親自應答，絲毫不敷衍，展現最大誠意。
因為，郭台銘知道這些不知名、卻願意掏錢持有鴻海股票的小股民，才是真正支持自己的人。郭台銘也向這些小股民掛保證：「只要我經營的一天，鴻海絕對不賠錢。」這就是「當責」的霸氣，這就是現在台灣需要的領導人條件。
郭台銘，不為個人的利益、不為黨派的利益，只為台灣全民的利益、中華民國的國家利益，負起「完全責任」，這就是台灣民眾需要的國家領導人。
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