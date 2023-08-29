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親綠民調引導式題目「自毀公信力」　侯友宜辦：游盈隆莫變阿隆師

▲侯友宜競辦今日召開記者會質疑台灣民意調查基金會民調不公。（圖／侯競辦提供）
▲侯友宜競辦今日召開記者會質疑台灣民意調查基金會民調不公。（圖／侯競辦提供）

記者余祥／台北報導

台灣民意調查基金會上週公佈一份總統大選民調指出，賴清德支持度43.4％、柯文哲26.6％、侯友宜僅13.6％，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（29）日召開「引導式民調 自毀公信力」記者會，質疑台灣民意基金會上週公佈之總統大選民調，因「引導式」的題目，產生了「預示效果」，並呼籲基金會董事長游盈隆應該要秉持民調的科學專業及學術倫理，不要把自己變成「阿隆師」，賠上民調的公信力。

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競選辦公室發言人黃子哲表示，所有符合專業與科學的民調，都會予以尊重及參考，但台灣民意基金會董事長游盈隆，上週所公布之總統大選民調，侯友宜支持度與其它家民調結果差距甚大，低到不符合常識。而經檢視問卷題目，皆因「引導式」的題目，產生了「預示效果」，進而造成嚴重的偏差。前政大傳播學院院長蘇蘅今也在聯合報專欄質疑這份民調的題目設計，完全是對賴清德有利的傾斜版問題，引導性非常明顯。

文化大學廣告學系主任鈕則勳指出，台灣民意基金會這份民調，與整體民調趨勢有違，檢視其中的問題，可能是因抽樣所致，但若進一步檢視問卷設計，前三的題目包括賴清德訪美、拜登對台提供軍事援助、麻生訪台指台灣應做好打仗覺悟，皆有利於賴清德及執政黨的主場優勢建構，提升賴清德支持者的表態意願，但若今天是侯友宜的支持者，反而會導致其不願意回答接下來的題目，因而導致侯友宜支持度顯著偏低的結果。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰則表示，這份民調中侯友宜的支持度，似乎有一點脫離常軌，如果以此計算，可能在新北市拿不到30萬票。他們在意民調是否能夠經過壓力測試，有時候跑出來的阿拉伯數字是一回事，但未必有辦法用常識跟選票來理解，而除了民意調查，也應該要兼採大數據的參考，更重要的是，也必需對歷來的選盤，進行一定程度的對話，如此才能令人信服。

黃子哲指出，游盈隆找了一堆理由來合理化民調結果，卻不願正視民調題目所產生的誘導偏差，還辯解其中的3個題目，都是7月發生的重大事件，然而卻完全沒有餵藥案水落石出、外役監漏洞爭議等。除外，只放賴清德訪美，不提侯友宜訪日，卻又說「賴清德出訪表現可圈可點，其實台灣選民不分藍綠，只要有出訪就是加分，這是一件客觀的事件」，可見游盈隆已知道訪美題對賴有利，這不就是「明知故放，暗度陳倉」？

黃子哲也說，過去被稱為「阿通師」的前陸委會主委陳明通，被爆出許多其指導的學生論文有抄襲問題，學生與陳明通都違反學術倫理。而現在游盈隆的民調，所應該要秉持的科學專業及學術倫理，似乎也備受質疑。我們希望游盈隆不要學阿通師，把自己變成「阿隆師」，賠上民調的公信力，如此就算是號稱自己是民調祖師爺的林佳龍，恐怕都不敢背書。

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