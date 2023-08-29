9/5到期 ！3、4月發票還有4張中千萬沒來領 消費金額、地點曝光
今（112）年3-4月期統一發票新台幣1000萬元特別獎共開出19張中獎發票，不過，財政部今（29）日在官方臉出發出協尋令，由於領獎期限只限下1周，即到9月5日截止，目前卻還有4張中千萬元的發票沒人來領獎，財政部也同步公布這4張發票的消費金額及地點，於這期間內曾到這些地方消費的人，趕快找出發票對獎，也許你就是正在找尋中的發票千萬獎得主。
記者顏真真／台北報導
今年3-4月期統一發票是在5月25日開獎，其中特別獎1000萬元開出的中獎號碼為「20783987」，特獎200萬元的中獎號碼為「04135859」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「94899145」、「71143793」、「41055355」。
根據財政部公布的中獎清冊，扣除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，今年3-4月期統一發票可兌領1000萬元特別獎及200萬元特獎的中獎發票分別有19張及17張。
只是，眼看3-4月期統一發票領獎期限只剩下1周，將於9月5日到期，財政部今日在臉書發出協尋令，這期還有4張中1000萬元特別獎發票，還沒人來領獎。財政部也同步公布中獎發票的消費金額、地點，包括在台北市信義區的Google Play購買應用程式670元 （雲端發票）、在南投縣信義鄉玉山路82-2號的7-11買食品花了62元（電子發票證明聯）；在屏東縣高樹鄉南興路141-5號的全家購買遊戲點數2000元（電子發票證明聯）及高雄市岡山區岡燕路500號的山隆加油站加汽油100元（電子發票證明聯）。
財政部也提醒大家，趕緊確認今年3-4期統一發票都己完成對獎，有中獎的是否也已完成領獎，並記得互相提醒親朋好友，不要等到失去時才後悔莫及。