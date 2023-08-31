專訪／結緣遠東兩代徐董　92歲侯金英人生下半場活出自我

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯金英的先生梁國樹（前央行總裁）年輕時被徵召轉往政界發展，並獲得時任行政院長蔣經國的賞識，出任多項要職，受到傳統教育影響的她，努力扮演好賢內助角色，一直到1995年先生離世，侯金英為了完成先生遺願，培訓台灣金融人才，接下台灣金融研訓院董事長一職，推動金融證照制度，不僅提升台灣金融人員素質，透過正式證照測驗制度，也讓金融研訓院有了固定財源收入。
為了讓金融研訓院有自己的專屬大樓，侯金英當時親自找地、籌資。她透露，當時李登輝總統同意提供台灣銀行位在陽明山的土地，卻被她回絕了，因為她想要找交通便利的地方，「誰要去那念書，學生不想去，老師去也不方便，送我都不要。」後來，她找到現址台北市羅斯福路這塊地，蓋起了大樓，金融研訓院就此落地生根。
如今看來這決定是正確的，「學生、老師方便來，辦學校才會成功。」侯金英感到自豪：「研訓院沒有我，就沒有今天那個大樓，這是真的！」對於現在金融研訓院的發展，她認為只要能夠自立更生就好，能夠賺錢養活自己、生存沒問題就好，做事業就是這樣，不要入不敷出。
與遠東兩代徐董結緣 她讚徐旭東有能力非霸道總裁
原本在台灣金融研訓院待12年就打算退休的侯金英，因1994年即擔任遠銀董事，在2008年進一步接任遠銀董事長，開始參與遠銀的經營長達15年，至今92歲仍以上班為樂。她透露，與遠銀結緣起於遠東集團創辦人徐有庠，「他很喜歡我們夫妻，本來是要延攬我先生，但先生捨不得離開培育他的台大經濟系，後來我就來了。」
「純粹是與遠東兩代徐董事長（指徐有庠及徐旭東）」的緣份。」侯金英提到，兩代徐董事長都特別尊重、禮遇學者，都有向學者請益的習慣，對經營企業也很正派、殷實，符合她好好做事的個性。
提到與徐旭東的相處，侯金英笑說：「我是跟他爸爸（徐有庠）比較熟，不是跟他熟，但兩人都很尊重我。」侯金英回憶起她一路看著徐旭東從在徐有庠身邊學習到接班，「 徐董那時候就是跟在旁邊，就跟現在徐國安（徐旭東兒子）一樣。」
外界對於徐旭東的評價，總是有「霸氣總裁」的感覺，侯金英倒不這麼認為，她覺得徐旭東很正派，不會有無理要求，是可以溝通的人，「你到別的地方，老闆不一定是這樣。」可能因為聲音比較大，大家才誤會他，「他有能力，對長輩謙恭，經營事業認真投入，是位能力很強的事業繼承人。」侯金英為遠東創辦人徐有庠感到欣慰。
從學界到業界 她展現如同傲骨經霜一品紅
侯金英從學界到業界，在金融相關工作崗位做了60年，扮演過許多角色，也從不同角色中體驗到不同的快樂。即便現年92歲，她依舊知足惜福，上半人生以丈夫和家庭為重，甘願成為另一半的後援。
但面對下半人生，侯金英一樣活出自我，就如同掛在她辦公室、畫家高冠華所畫的一幅畫，畫上的題字「傲骨、經霜、一品紅」，呼應著她在凜冽寒冬不畏風霜，努力綻紅，活出自己精彩人生。