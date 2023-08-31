中國好市多人爆滿！打敗經濟不景氣　美作家直擊：是美國的2倍

專訪／結緣遠東兩代徐董　92歲侯金英人生下半場活出自我

▲遠東銀行董事長侯金英辦公室掛著她最愛的一幅畫，畫上題字「傲骨、經霜、一品紅」，如同她的人生看似柔弱卻充滿韌性，活出自己精采人生。（圖／記者陳明中攝）
▲遠東銀行董事長侯金英辦公室掛著她最愛的一幅畫，畫上題字「傲骨、經霜、一品紅」，如同她的人生看似柔弱卻充滿韌性，活出自己精采人生。（圖／記者陳明中攝）

記者顏真真／專訪

身為女性，為家庭貢獻被認為理所當然，但也可以活出自己的精彩人生！遠東銀行董事長侯金英即便已92歲，仍以上班為樂，她的人生更如同掛在辦公室、她最愛的一幅畫上題字「傲骨、經霜、一品紅」，在凜冽寒冬仍努力綻紅，看似柔弱卻充滿韌性，上半人生以「先生、家庭」為重，在大學教書36年，下半輩子更活出精彩人生，不僅出任台灣金融研訓院董事長，「與遠東兩代徐董的緣份」讓她從遠銀董事做到董事長。看著徐旭東跟隨父親學習到接班，成為遠東集團董事長，侯金英說徐旭東絕不是「霸道總裁」，不然，她不會一待就是15年。

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▲走進遠東銀行董事長侯金英辦公室前，就會看由遠東集團創辦人徐有庠親筆寫下立業精神「誠勤樸慎」。（圖／記者陳明中攝）
▲走進遠東銀行董事長侯金英辦公室前，就會看由遠東集團創辦人徐有庠親筆寫下立業精神「誠勤樸慎」。（圖／記者陳明中攝）
首任金融研訓院董座　自認沒她就沒總部大樓　　
侯金英的先生梁國樹（前央行總裁）年輕時被徵召轉往政界發展，並獲得時任行政院長蔣經國的賞識，出任多項要職，受到傳統教育影響的她，努力扮演好賢內助角色，一直到1995年先生離世，侯金英為了完成先生遺願，培訓台灣金融人才，接下台灣金融研訓院董事長一職，推動金融證照制度，不僅提升台灣金融人員素質，透過正式證照測驗制度，也讓金融研訓院有了固定財源收入。

為了讓金融研訓院有自己的專屬大樓，侯金英當時親自找地、籌資。她透露，當時李登輝總統同意提供台灣銀行位在陽明山的土地，卻被她回絕了，因為她想要找交通便利的地方，「誰要去那念書，學生不想去，老師去也不方便，送我都不要。」後來，她找到現址台北市羅斯福路這塊地，蓋起了大樓，金融研訓院就此落地生根。

如今看來這決定是正確的，「學生、老師方便來，辦學校才會成功。」侯金英感到自豪：「研訓院沒有我，就沒有今天那個大樓，這是真的！」對於現在金融研訓院的發展，她認為只要能夠自立更生就好，能夠賺錢養活自己、生存沒問題就好，做事業就是這樣，不要入不敷出。

▲侯金英先擔任金融人員研究訓練中心董事長，更在2000年6月整併更名，成為首任台灣金融研訓院董事長。（圖／遠東銀行提供）
▲侯金英先擔任金融人員研究訓練中心董事長，在2000年6月整併更名後，成為首任台灣金融研訓院董事長。（圖／遠東銀行提供）
與遠東兩代徐董結緣　她讚徐旭東有能力非霸道總裁
原本在台灣金融研訓院待12年就打算退休的侯金英，因1994年即擔任遠銀董事，在2008年進一步接任遠銀董事長，開始參與遠銀的經營長達15年，至今92歲仍以上班為樂。她透露，與遠銀結緣起於遠東集團創辦人徐有庠，「他很喜歡我們夫妻，本來是要延攬我先生，但先生捨不得離開培育他的台大經濟系，後來我就來了。」

「純粹是與遠東兩代徐董事長（指徐有庠及徐旭東）」的緣份。」侯金英提到，兩代徐董事長都特別尊重、禮遇學者，都有向學者請益的習慣，對經營企業也很正派、殷實，符合她好好做事的個性。

提到與徐旭東的相處，侯金英笑說：「我是跟他爸爸（徐有庠）比較熟，不是跟他熟，但兩人都很尊重我。」侯金英回憶起她一路看著徐旭東從在徐有庠身邊學習到接班，「 徐董那時候就是跟在旁邊，就跟現在徐國安（徐旭東兒子）一樣。」

▲遠東商銀舉行股東會，左為董事長侯金英，右為遠東集團董事長、也是遠銀副董事長徐旭東。（圖／記者顏真真攝，2019.6.19）
▲對於遠東集團董事長徐旭東（右），侯金英覺得他很正派，不會有無理要求，是可以溝通的人，是位能力很強的事業繼承人。（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）
外界對於徐旭東的評價，總是有「霸氣總裁」的感覺，侯金英倒不這麼認為，她覺得徐旭東很正派，不會有無理要求，是可以溝通的人，「你到別的地方，老闆不一定是這樣。」可能因為聲音比較大，大家才誤會他，「他有能力，對長輩謙恭，經營事業認真投入，是位能力很強的事業繼承人。」侯金英為遠東創辦人徐有庠感到欣慰。

從學界到業界　她展現如同傲骨經霜一品紅
侯金英從學界到業界，在金融相關工作崗位做了60年，扮演過許多角色，也從不同角色中體驗到不同的快樂。即便現年92歲，她依舊知足惜福，上半人生以丈夫和家庭為重，甘願成為另一半的後援。

但面對下半人生，侯金英一樣活出自我，就如同掛在她辦公室、畫家高冠華所畫的一幅畫，畫上的題字「傲骨、經霜、一品紅」，呼應著她在凜冽寒冬不畏風霜，努力綻紅，活出自己精彩人生。


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