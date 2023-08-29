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華碩Zenfone手機網傳將停產！官方澄清純屬謠言：2024年還有新機

▲華碩 Zenfone 10網路瘋傳是該系列最後一款手機，不過，稍早官方已經發出聲明，指稱該消息為謠言，2024年還會有新品。（圖／翻攝直播影片）
▲華碩 Zenfone 10網路瘋傳是該系列最後一款手機，不過，稍早官方已經發出聲明，指稱該消息為謠言，2024年還會有新品。（圖／翻攝直播影片）

記者周淑萍/綜合報導

近日網路傳出華碩將停止旗下「Zenfone」手機產品線，而今年下半年推出的Zenfone 10，將成為末代機。針對此傳聞，今（29）日華碩已經在官網發出聲明闢謠，官方嚴正重申此為虛構純屬謠言，未來將持續ROG及Zenfone兩大產品線。

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華碩旗下手機品牌Zenfone，採用5.9吋的螢幕，對於喜歡小螢幕手機的用戶來說，向來就頗有討論度，但近日卻被傳出Zenfone 10會成為末代機，Zenfone團隊將被整併到其他部門。此傳聞有可能與近期華碩人力大幅度調整，因而被揣測即將砍掉Zenfone產品線。

針對該消息，華碩官方正式發出聲明，華碩指出，此為虛構純屬謠言，且華碩對手機事業如同第二季法說會所闡述，未來將持續ROG及Zenfone兩大產品線，並要民眾期待2024年新品陣容，同時預告2024年還會有新機登場。

▲華碩Zenfone 10在官方的預熱影片上，已經提早劇透不少功能。（圖／翻攝華碩IG）
▲華碩Zenfone 10配置5.9吋小螢幕，防手震功能更進化，單手也能拍出穩定度佳的影片。（圖／翻攝華碩IG）
統計今年華碩推出的手機，除了4月率先推出的電競手機ROG Phone 7之外，今年6月還有Zenfone 10，而Zenfone 10配置了5.9吋機身，具備六軸防手震Hybrid雲台2.0，整合智慧防手震技術，採用高通Snapdragon 8 Gen2處理器，最高支援16 GB LPDDR5X記憶體、512GB UFS 4.0快閃記憶體，號稱小螢幕機皇。

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