製造業存貨週轉率創14年新低　中華徵信所示警留意這現象發生

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CRIF進一步提到，製造業平均銷貨日數由2021年的36天略為上升到37.6天，平均收現日數由2021年的70.8天縮短至58.8天，平均付款日數也由2020年的94.3天下降到2021年的83天，2022年再下降到79.8天，不僅為連續2年下降，且創下2016年以來新低，「銷貨天數拉長，付款天數縮短，收現天數縮短因此加快」，顯示製造業對資金緊縮的管理非常保守，加上流動比率111.8%雖平穩，但速動比率僅89.6%，不僅創下2013年以來的新低，且自2018年以來速動比率都低於100%，因而製造業資金緊縮情況是值得關注的。
此外，代表獲利能力的平均營業毛利率、營業利益率及純益率分別為11.2%、6.2%、9.3%，較2021年的12.4%、7.8%及11.3%呈現1.2至2個百分點的下滑，顯示獲利能力受高通膨、美國升息、俄烏戰爭與中國大陸經濟走弱等因素干擾；儘管2023年有AI產業題材，但在大多數產業毛利率下滑情況下，評估2023年製造業的毛利率、營益率及純益率將繼續下滑至10.1%、5.0% 及8.1%。
若以CRIF製造業2碼行業18大類分類來看，2021年毛利率前5大行業仍由光學及精密器械業以30.1%拔得頭籌，雖然連續7年在毛利率稱王，但毛利率也是7年來的新低。機械設備業以毛利率則上升1.1個百分點至20.9%，居於毛利率第2名，且為連續3年走強。傳統製造業的非金屬礦物製品業、橡塑膠製品業及農產品及食品業毛利率分別以20.0、18.2%、18.0%分居於第3名至第5名，但均較2021年下滑，尤其是橡塑膠製品業毛利率較2021年大跌8.2個百分點，表現最差；資訊電子及通信器材業的毛利率15.9%，雖僅排名第7名，但卻是3年來的新高，表現相對強勢。
若以製造業2碼行業18大類分類來看，2021年營益率前5大行業，由光學及精密器械業以14.7%擠下橡塑膠製品業重登榜首，但營益率同樣為2017年以來的新低。非金屬礦物製品業則上升0.8個百分點以11.2%居第2名，且營益率也為2017年來新高。資訊電子及通信器材業營益率則上升1.6個百分點，以10.6%居於第3名，同樣是2017年以來的新高。橡塑膠製品業及機械設備業則各以9.3%、8.9%分居第4名至第5名，惟這兩大產業營益率同步創下6年來新低，且橡塑膠製品業營益率較2021年大跌8.8個百分點，與上游原物料行情走跌，以及客戶端因庫存等因素，需求大幅減少有關
同樣以製造業2碼行業18大類分類來看，2022年純益率前5大行業依次為非金屬礦物製品業、光學及精密器械業、橡塑膠製品業、資訊電子及通信器材業及機械設備業。其中光學及精密器械業、資訊電子及通信器材業、機械設備業純益率分別上升2個百分點、1個百分點及2.4個百分點，達到20.3%、12.4%及11.8%，非金屬礦物製品業及橡塑膠製品業均呈現大幅下降。
CRIF認為，值得關注的是在製造業2碼行業18大類分類產業中，毛利率、營益率、純益率各有14大類、13大類及12大類產業下降，且傳產製造業幾呈全面下降，也使整體製造業獲利成長趨勢的不確定性增高。