特企／郵政鴿變身捷運數位鴿　民眾：太酷炫！

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中華郵政全新推出「郵政數位Visa金融卡」，該卡不僅具有郵政Visa金融卡的消費功能，更添加了全新的數位化特點。使用數位卡，消費者將能夠透過手機、平板等行動裝置輕鬆完成支付、查看消費紀錄等多種金融服務，享受便捷的數位化生活。
數位卡即日起開放線上申辦，符合申辦資格者，在行動郵局APP首頁點選「立即申請」，完成身分驗證後即可輕鬆擁有數位卡，免去民眾出門奔波辛苦。如果想變更數位卡的交易功能，如調高限額，還可以使用行動郵局APP自行調整喔！
現在就拿出手機，點開行動郵局APP，申辦郵政數位Visa金融卡吧！最優惠的攻略先告訴你，超早鳥申辦郵政數位Visa金融卡消費累計達7,200元，最高可獲得價值500元的點數、還有機會抽ｉ郵購Postmall紅利點數6萬點或把價值46,900元的Macbook Air帶回家！
即日起至12/31新卡郵禮活動
1.不限實體/數位Visa金融卡
(1)不限消費金額任刷1筆,送50元電子券(限5萬份，限未領過早鳥禮者)
(2)消費累計滿6000元再抽ｉ郵購Postmall紅利點數6萬點，價值6萬元(10名)
2.數位Visa卡獨享
消費累計滿7,200元，加碼抽MacBook Air M2 512GB 價值46,900元（10名）
(詳情以郵政鴿大進化活動網頁公告為準，活動網頁連結：https://gov.tw/fbW)。