任賢齊自爆近況「正在還債」！揭背後真實主因：演唱會訂金全花光
57歲歌手任賢齊今（29）日上電台活動宣傳新專輯《在路上》，他相隔12年再度發片，不只找來五月天團員怪獸彈吉他，還請李宗盛大弟子李劍青幫忙做歌。任賢齊近期演唱會不斷，他透露疫情期間為了維持公司運作，將演唱會訂金全數花光，現在正在還「工作債」，目前已經唱了20多場，還有數10場要還。
記者賴禹妡/綜合報導
任賢齊聊到和怪獸合作的過程，坦言他一直覺得怪獸好像拿命在彈吉他，怪獸在跟他合作的同時，還在忙演唱會彩排，累到雙眼都紅了，但仍不斷嘗試調整音樂細節，讓他相當感動。至於五月天中為什麼只找怪獸合作，任賢齊幽默表示：「因為怪獸有接電話，阿信都很晚回。」
任賢齊還透露，他有段時間曾纏著李宗盛幫忙寫歌，但李宗盛僅回：「在路上。」並要他往鄉村歌手的方向前進，最後任賢齊只好找李宗盛大弟子李劍青幫忙做歌。任賢齊也表示，他平時喜歡到處冒險尋找靈感，除了騎越野摩托車還愛衝浪，也順勢藉著運動宣洩壓力，那麼老婆會不會介意他到處跑？任賢齊笑喊：「是出去一下，不是不回來！」
任賢齊也指出，他在疫情期間為了養活全公司，只要有工作機會就去隔離，總共隔離了13次，但很幸運在疫情緩解之際，他馬上就能開演唱會。而任賢齊除了在大陸演出，下個月也即將在台北legacy開唱，「先試試小場的，明年想爭取北流，最近我演唱會都在還債，因為前陣子訂金都花光了」，他表示疫情期間演唱會場地、宣傳費都只能虧掉，為了維持公司運作也把演唱會訂金花光，他現在還欠了數10場工作債，但頗享受忙碌的感覺。