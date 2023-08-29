傳黃士修任發言人月薪45萬！律師揭郭台銘有這點考量：其實超划算
鴻海集團創辦人郭台銘昨天宣布參選2024總統大選時，同時公佈，將由以核養綠公投案領銜人黃士修，擔任主流民意大聯盟發言人兼連署總顧問，不過卻傳出黃士修月薪高達45萬元，引發熱議。對此律師林智群今（29）日分析，其實黃士修拿45萬薪水，是不划算的，因為這種事情應該報專案價，一個專案幾百萬甚至上千萬跑不掉。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘昨天在記者會上宣布，將由黃士修擔任「主流民意大聯盟」發言人兼連署總顧問，黃更在受訪時強調，會竭盡全力衝高連署份數，試著挑戰看看100萬至200萬份，昨天更傳出，黃士修月薪高達45萬元，遭外界酸「土條變金條」，黃士修也回應，「要買我的自由，代價很貴很貴，但能用不同籌碼支付」。
「其實土條拿45萬薪水，是不划算的！」林智群在臉書發文指出，郭台銘最需要黃士修的，是他處理大型連署的經驗，連署45天能收到越多份連署書，郭台銘聲勢越高。
林智群也透露，這種事情應該報專案價，一個專案幾百萬甚至上千萬跑不掉，不過自己也要負責找人，開銷要自己吸收，但是，如果黃士修月薪是45萬，45天也只有67.5萬，「對郭董而言，用這個錢買到土條的專長跟資料庫，根本就是划算得不得了」。