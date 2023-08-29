做色色的夢？泌尿醫解析「5含意」：你太寂寞

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▲ 若夢到色色的事，背後可能暗藏某些含意。 （示意圖／每日健康）
顧芳瑜醫師在臉書粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》發文表示，科學界對於「夢境的產生」有不同的理論和解釋，普遍被認為可能與「睡眠週期」有關，夢境通常發生在快速眼動睡眠（REM）階段，這時大腦活動會變得活躍，還會出現快速眼動。另外，夢境可能是「大腦處理和整合資訊」的過程，導致白天的體驗和記憶可能會在夢境中重新出現，並進行回放、重組和整理，也有學說認為夢境可能是「潛意識的表達」，將內心的願望、恐懼、擔憂和壓抑情緒以符號或象徵形式表現出來，因此夢境可提供心理上的釋放和宣洩。最後，夢境可能和「神經化學作用」息息相關，當大腦中特定神經傳遞物質，如多巴胺、乙醯膽鹼等發生變化，可能影響夢境產生。
針對一些人會夢到色色的事，顧芳瑜參考網路資料，解析5種常見春夢的背後意義，若「夢到跟前任性行為」，同時你正跟某人開始約會，意味著對新戀情存有疑慮，建議好好審視自己的心態，是否太寂寞、為了填補空虛才隨便找對象，或是新對象有任何奇怪舉動讓自己心有疑慮；「夢到跟主管或好友性行為」有2種可能，一是你想和這個人搞好關係，在交際或合作上更順利，二是代表你潛意識裡對於對方有好感，但不一定是性吸引力，而是對方散發的特質「是你的菜」。
顧芳瑜提到，要是「夢到性能力變差」，且夢和實際生理情況一樣，建議盡快就醫，倘若夢和實際狀況相反，平常表現也很勇猛，就可能是你在生活的某些層面，如交友或工作上感到無奈、有氣無力或無能為力；如果「夢到被人性虐待」，表示你還在掙扎著從創傷或痛苦記憶走出來；而「夢到性愛影片外流」有2個原因，一是害怕他人對於這段感情的看法，例如來自家人的批評，二是如果單身，可能是因為過於害怕隱私外洩，像是個資外洩、帳號被盜等。
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