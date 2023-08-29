男子漢硬不起來！研究：40歲以上50%不舉　泌尿醫揭「4原因」

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▲ 台灣40歲以上男性，每2人就有1人患有勃起功能障礙。（示意圖／每日健康）
戴定恩在臉書粉專《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業》發文表示，根據統計，台灣40歲以上男性，每2人就有1人患有勃起功能障礙，也就是俗稱的「陽痿」，指男性在性行為中無法維持勃起，對性生活造成困擾和影響。
戴定恩提到，勃起功能障礙可能與「心理因素」有關，當男性感到焦慮、憂鬱、壓力、緊張、自卑和性心理障礙等，都會影響性能力，甚至陽痿。另外，「生理因素」如糖尿病、高血壓、動脈硬化、腎臟疾病、神經系統疾病及荷爾蒙濃度異常等，都可能影響血液流動和神經傳導，進而影響陰莖勃起和維持。
戴定恩提醒，若「使用特定藥物」，如抗高血壓藥物、抗抑鬱藥、抗焦慮藥、某些止痛藥，恐影響神經和血液流動，造成陰莖勃起受到阻礙，而「生活方式和習慣」，如肥胖、缺乏運動、吸菸、過度飲酒及不良飲食習慣，可能危害心血管健康、影響荷爾蒙濃度和神經系統健康，導致陰莖無法正常勃起。
不過，戴定恩強調，勃起功能障礙通常是多種因素共同作用所導致的結果，若有這方面的困擾，應盡速就醫，才能享受「性」福。
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