財富女神王宥忻「影片被盜去詐騙」！赴警局報案 爆超過10人受害
擁有超過10億元身家的財富女神王宥忻，時常以自身的財經知識向大家分享投資理財的撇步，不過她發現最近很多人盜用她的影片宣傳未上市股票投資，或是加入群組進行詐騙，導致數十人受害。
記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導
王宥忻擔心如果不儘早喝止此行為，受騙人數有可能會越來越多，所以她第一時間就到警局報案，並表示只要有學員反應都會立刻檢舉。她也協助台北市警察局錄製反詐騙影片，王宥忻說：「最近詐騙集團假冒知名人士在網路進行詐騙猖獗，所以我特別錄製了影片，希望能提升大眾反詐騙意識跟認知！希望透過我的分享，能幫助更多人遠離詐騙！」
熱心公益的王宥忻去年擔任新北市政府警察局犯罪預防宣導大使，她分析網路詐騙的頭像不一定是真人，也有可能是AI合成，同時也不忘向大眾呼籲，切勿輕信來源不明的投資管道或網路連結，「如果遇到有人要你加LINE投資，就一定是詐騙，也不要隨便付費加入群組或是匯錢購買課程！」她建議投資前務必核實資訊，慎防詐騙，如有疑問請撥打165反詐騙專線諮詢。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。