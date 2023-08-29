MLB／盤點大聯盟9月擴編成名選手 K-Rod、David Price最出名
9月將至，美國職棒大聯盟（MLB）每到9月就會將26人名單增加到28人，讓各隊做最後衝刺，被稱作「9月擴編」（September callup）。
實習記者徐增峰/綜合報導
這段時間有機會前進季後賽的球隊，可以透過擴編拉上小聯盟的選手上來試試，就可以讓主力球員稍喘口氣，面對接下來更重要的賽事，而那些戰績不佳的球隊，也能藉由此規定來拉上新秀開箱，準備捲土重來迎接明年賽季，也正因如此，許多球員在9月被擴編進去後，都會想要趁這段時間發揮全部實力，有些球員甚至還成為球隊的奪冠功臣之一，其中相當有名的就是「K-Rod」Francisco Rodríguez以及David Price。
Francisco Rodríguez在2002年被安那罕天使（現洛杉磯天使前身）在9月擴編時拉上大聯盟，在該年出賽5場皆中繼，沒有掉過任何分數，每局被上壘率WHIP僅有0.88，優異的表現也被天使選進季後賽名單，而他在季後賽的表現相當出色，總計11場的出賽18.2局的投球就拿下5勝1敗，防禦率1.93，WHIP更是只有0.80，是天使能拿下世界大賽冠軍的重要人物之一。
David Price也是受惠於9月擴編的選手，他在2008年被叫上大聯盟，總計14局的投球僅失掉3分自責分，也被坦帕灣光芒隊帶進去季後賽，而他在季後賽的表現同樣鬼神，美聯冠軍戰面對波士頓紅襪上場中繼，完全不讓紅襪拿下分數，世界大賽面對費城費城人也能成功壓制，最後順利取得世界大賽冠軍。