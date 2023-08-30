MLB／天使隊窮得只剩下大谷！一口氣放出6大主力 主因避免豪華稅
美國職業棒球大聯盟（MLB)日籍二刀流好手大谷翔平所屬洛杉磯天使隊，今（30）日做出一連串釋出動作，一口氣放出Lucas Giolito、Matt Moore、Reynaldo López以及外野手Hunter Renfroe、Randal Grichuk等合計6名球員，這也表示天使隊已經「大拋售」，對季後賽絕望。
記者吳政紘/綜合報導
天使隊在大谷翔平確定韌帶撕裂傷後，球團一連串「擺爛」行為讓人失望，尤其是宣布大谷不願檢查的事實，這將傷害兩方的關係。
不過天使隊去年就傳出想要轉賣，這樣的舉動不是空穴來風，天使隊6月中一度交易來Escobar、Mike Moustakas等有經驗的強打者，但天使依舊無緣暌違2014年後相隔9年再度晉級季後賽。
在交易大限7月26日後，Lucas Giolito、Reynaldo López都加盟，還有Cron、Grichuk等，但天使63勝69敗的戰績，跟季後賽外卡資格為11.5場勝差，事實上就是球季結束了。
天使隊的做法，就是不斷消減戰力，把這些「來打工」的球員無償釋出，讓其他球隊幫忙減低豪華稅的機會。