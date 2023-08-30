航警喬裝「外籍運毒犯」！先逮接機者、循線破獲販毒集團

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新聞稿指出，1名30多歲的土耳其籍男子2月自柬埔寨金邊搭機來台，但安全檢查大隊發現行李可疑，會同海關予以注檢，在男子領取行李通關時攔查，當場查獲以筆記型電腦包夾藏的一級毒品海洛因2.319公斤。
航警局表示，這名土耳其男子闖關期間，全程由販毒集團線上遙控入境流程；警方發現，接應人員按照上手提供男子搭機時外貌、衣著及特徵進行辨認，專案小組人員特別喬裝打扮，等到在台接應的廖男上前攀談時予以逮捕，後續也循線在新北地區逮捕共犯到案。
據指出，販毒集團故意在線上以土耳其文對這名運送者下達換錢、視訊通話等指令，以規避警方查緝，並確保是指定的運送者，而接送人員因為不認識運送者，雙方只能依線上指定方式聯繫接洽，犯案手法相當縝密。
航警局說，近來發現不少台灣販毒集團尋找經濟狀況不佳的外籍人士運毒，依運送毒品重量，再以分階段付款方式，提供新台幣10萬元至20萬元不等酬勞；這些被稱為「交通」的運送者，往往自稱不知情，或以為相關毒品在台灣是合法的，最後都遭到警方逮捕。
警方表示，專案小組成員還偵破加拿大籍越南裔女犯嫌，以行李箱夾藏18個真空包大麻10公斤；此外，加拿大籍情侶檔明目張膽以6個行李箱，走私52公斤大麻入境，所幸及時截毒於關口，呼籲民眾切勿幫他人攜帶行李出入境，以免誤觸法網。（編輯：蕭博文）
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