傳黃士修任發言人月薪45萬！律師揭郭台銘有這點考量：其實超划算

航警喬裝「外籍運毒犯」！先逮接機者、循線破獲販毒集團

▲航空警察局刑事警察大隊29日表示，近來發現不少台灣販毒集團透過外國人頭尋找經濟狀況不佳的外籍人士運毒來台，再提供新台幣10萬元至20萬元不等的代價，而這些被稱為「交通」的運送者往往自稱不知情，或以為相關毒品在台灣合法。（圖／航空警察局提供）
▲航空警察局刑事警察大隊29日表示，近來發現不少台灣販毒集團透過外國人頭尋找經濟狀況不佳的外籍人士運毒來台，再提供新台幣10萬元至20萬元不等的代價，而這些被稱為「交通」的運送者往往自稱不知情，或以為相關毒品在台灣合法。（圖／航空警察局提供）

中央社

（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）航警局29日表示，1名土耳其男子夾帶毒品闖關遭攔，警方發現他準備與集團安排的接機者見面，乾脆派出員警穿戴相同服飾喬裝，順利逮獲接機者，循線破獲販毒集團。

我是廣告 請繼續往下閱讀
航空警察局刑事警察大隊29日發布新聞稿表示，隨國際邊境解封，毒品運輸問題逐漸嚴峻，航警局與關務署台北關今年2月至6月間，已破獲多起外籍人士夾藏毒品來台案，市值高達新台幣千萬元。

新聞稿指出，1名30多歲的土耳其籍男子2月自柬埔寨金邊搭機來台，但安全檢查大隊發現行李可疑，會同海關予以注檢，在男子領取行李通關時攔查，當場查獲以筆記型電腦包夾藏的一級毒品海洛因2.319公斤。

航警局表示，這名土耳其男子闖關期間，全程由販毒集團線上遙控入境流程；警方發現，接應人員按照上手提供男子搭機時外貌、衣著及特徵進行辨認，專案小組人員特別喬裝打扮，等到在台接應的廖男上前攀談時予以逮捕，後續也循線在新北地區逮捕共犯到案。

據指出，販毒集團故意在線上以土耳其文對這名運送者下達換錢、視訊通話等指令，以規避警方查緝，並確保是指定的運送者，而接送人員因為不認識運送者，雙方只能依線上指定方式聯繫接洽，犯案手法相當縝密。

航警局說，近來發現不少台灣販毒集團尋找經濟狀況不佳的外籍人士運毒，依運送毒品重量，再以分階段付款方式，提供新台幣10萬元至20萬元不等酬勞；這些被稱為「交通」的運送者，往往自稱不知情，或以為相關毒品在台灣是合法的，最後都遭到警方逮捕。

警方表示，專案小組成員還偵破加拿大籍越南裔女犯嫌，以行李箱夾藏18個真空包大麻10公斤；此外，加拿大籍情侶檔明目張膽以6個行李箱，走私52公斤大麻入境，所幸及時截毒於關口，呼籲民眾切勿幫他人攜帶行李出入境，以免誤觸法網。（編輯：蕭博文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

高雄城中城大火奪46命！今二審結果出爐　主嫌黃格格維持無期徒刑

3煞「黑吃黑」持刀搶笑氣藥頭！劫2萬現金、拔金戒指　落網遭收押

逼百萬網紅「放火」全裸下跪！「青青」前男友遭判刑、須賠償百萬

高雄「輕軌猴子」抓到了！40歲男身分曝光　吐奇葩理由：心情不好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀