MLB／大谷翔平3安猛打賞也是沒救 天使被轟爛7:12再輸費城人
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊在一口氣將5名主力放入讓渡名單後，基本上也宣告本季提前放棄，今（30）日作客費城人，即便大谷翔平5打數敲3安打，繳出猛打賞成績，但無奈自家投手群崩盤，並且費城人在當家強打Bryce Harper轟出生涯第299轟的帶領之下，終場便以12:7擊敗天使，取得近期5連勝。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平首局上首打席三壘界外飛球出局，3局上第二打席大谷敲出安打，5局上第三打席大谷擊出帶有1分打點的安打，但隨後盜三壘失敗出局。7局上第四打席大谷擊出右外野飛球出局，9局上大谷敲出本場個人第3支安打，這支二壘安打也打回1分，大谷總計5打數3安打，貢獻2分打點。
只靠大谷一人打也拯救不了，天使3名投手Tyler Anderson、Jose Soriano和Jamie Barria一共被扛出5轟，Harper在2局下揮出陽春砲，Kyle Schwarber在3局下擊出了他本賽季的第37支全壘打，Alec Bohm在6局下扛出三分砲，而Bryson Stott與Trea Turner也各轟一發全壘打。
費城人在國聯外卡席位佔有領先地位，隨著賽季進入尾聲，費城團隊打擊也越來越火燙，8月份共擊出了驚人的57支全壘打，而費人隊在上週末三連戰中成功橫掃了聖路易紅雀隊，並有望在31日對天使隊完成三連戰橫掃。
反觀，天使隊戰績實在爛到有剩，近9場比賽輸掉了7場比賽，季後賽機會基本上已經完全不存在。