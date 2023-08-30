開學首日新北動員百人視察校園 全力防堵登革熱本土疫情
今（30）日是各級學校開學首日，適逢登革熱本土疫情升溫，新北市政府教育局長張明文一早7時便到板橋中山國中針對校園高風險區域加強視察，並感謝及勉勵辛勞的學校教職人員，另外並動員教育局100位科室主管、督學及聘任督學到各校督導開學準備與落實情形，確保整備工作到位，全力防堵登革熱本土疫情擴散。
記者吳嘉億／新北報導
張明文表示，有鑒於目前已進入登革熱好發期且近日頻繁局部大雨，是病媒蚊容易生長的環境，「巡、倒、清、刷」為登革熱防治之根本，學校應每週指派專人巡查及清除孳生源，雨後應增加巡檢頻率，尤針對學校工地、農園、樹木樹洞及髒亂點等高風險區域加強巡查，以阻絕校園成為病媒蚊孳生的溫床。
中山國中校長范筱蓉指出，學校於開學前已完成校園內環境清潔，進行除草及修剪植栽，並執行全校性環境消毒作業，開學後將由衛生組長每週至少2次依登革熱病媒孳生源自我檢查表巡視環境，清除積水容器，校內工程小組也持續督導校內工程應主動清除積水容器及避免工地積水。
新北市政府教育局提醒，師生如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史（或活動史）及落實校安通報；此外，面對極端氣候導致各地陷入熱浪，提醒師生適時補充水分、穿著寬鬆透氣衣物，並儘量在蔭涼處活動，預防校園熱傷害。