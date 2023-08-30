楊斯棓守諾3萬買漫畫 稱柯P未得杜聰明獎項「鐵打的事實」
民眾黨總統參選人柯文哲日前參加活動時，稱自己曾拿過杜聰明獎學金，退休醫師楊斯棓則發文表示，翻找歷屆得獎名單都未見柯文哲。杜聰明兒媳杜鄭寵兒透過聲明指出，自己曾多次看間柯來領取獎學金。楊斯棓表示從嚴認定自己的諾言，將購置3萬元《一代醫人杜聰明》傳記漫畫，但柯從來沒有得過杜聰明獎學基金會給予的紀念演講獎、優秀論文獎以及醫學系優秀畢業獎，「這句話仍然是鐵打的事實」。
記者陳威叡／台北報導
楊斯棓表示，他已致電財團法人杜聰明獎學基金會，表示要購買3萬元的杜福安繪製的《一代醫人杜聰明》傳記漫畫。並說明兩則臉書發文，皆根據可考的事實、基金會官網說話，柯文哲從來沒有得過財團法人杜聰明獎學基金會給予的紀念演講獎、優秀論文獎以及醫學系優秀畢業獎，「這句話仍然是鐵打的事實」。
楊斯棓說，柯文哲的同班同學紀乃文醫師，得了那一屆的醫學系優秀畢業獎，所以這個獎絕不可能由柯文哲獲得。官網上可考的醫學系優秀畢業獎，最早可以追溯到民國70年，當年得獎者是醫師陳耀楨。
楊斯棓指出，對於手寫的「杜聰明先生帳本」，民國69年2月23日，杜確實有發給柯文哲獎學金2000元，彼時柯文哲是大一學生，當然領的不是醫學系優秀畢業獎。而自己從嚴認定諾言，開心的購置3萬元的杜福安繪製的《一代醫人杜聰明》傳記漫畫，收到後會拍照跟臉友們分享。
楊斯棓也補充說，柯文哲還稱「當時是醫學系第一名，拿過杜聰明獎學金，當時獎學金很多，大概是一學期註冊費」，自己是依照柯文哲這句話的語境，由「醫學系第一名，拿過杜聰明獎學金」去從「醫學系優秀畢業獎」（第一名畢業）開始查證起。
最後楊斯棓，有些朋友認為對政治人物要一視同仁這他同意，如果醫界背景的參選人聲稱自己得過杜聰明獎學金，無論什麼黨派，他也會做一模一樣的查證，「如果官網就是沒有你，我一樣會發文」。