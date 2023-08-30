MLB／天使一口氣放掉6球員 遭外媒狠酸：今天不是大聯盟裁員日
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊在稍早宣布，將Lucas Giolito、Matt Moore、Reynaldo López、Hunter Renfroe、Randal Grichuk、Dominic Leone等6名選手放進讓渡名單，此舉明顯想省下豪華睡的操作，不只確定代表今年無緣晉級季後賽，也代表天使今年的大賭注徹底失敗。
實習記者徐增峰/綜合報導
除了球迷對於這波操作感到不解之外，許多外媒也紛紛發文並帶有酸天使操作的成分來表達立場：「有人應該告訴天使今天是NFL的裁員日，不是MLB的」、「這就是在網路遊戲上爆氣中途退出的現實版」、「至少他們沒有放棄Edgar Quero在內的4名新秀，喔等等，已經放棄了。」
天使今年賽季63勝70敗，離外卡名額還有12.5場的勝差，可說今年賽季已無望，在球團在放掉6名球員後，陣中的兩位明星選手大谷翔平以及Mike Trout又遭遇傷痛之苦，並且為了交易還送走Ky Bush、Edgar Quero以及Jake Madden等備受期待的新秀，天使一頓「擺爛」的操作讓球迷簡直看得「霧煞煞」。