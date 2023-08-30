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MLB／洋基看走眼！大動作砍掉前美聯MVP 　Donaldson打擊率僅.142

▲穿上紐約洋基「條紋衣」Josh Donaldson表現不如預期遭到釋出。（圖／美聯社／達志影像）
▲穿上紐約洋基「條紋衣」Josh Donaldson表現不如預期遭到釋出。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者張維亨/綜合報導

MLB美國職棒大聯盟紐約洋基隊明星三壘手Josh Donaldson今(30)日被洋基釋出， 今年已經37歲的 Donaldson本賽季目前打擊率僅有0.142，被釋出後，他今年在洋基留下的數據是球隊歷史上第3差的成績。

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去年3月，洋基與雙城隊交易換來 Josh Donaldson，負擔他剩下價值5000萬美元(約16億台幣)的合約，並且洋基認為這是一樁非常值得的交易，Donaldson去年轉隊後在洋基的打擊三圍為慘澹的0.222(打擊率)、0.308(上壘率)、0.374(長打率)，但洋基卻認為 Donaldson的擊球初速比往年還高，透過擊球初速豪賭 Donaldson 未來打擊狀況會轉變。

但今年 Josh Donaldson用更爛的成績狠狠的打臉了洋基， Donaldson本賽季出賽34場，106個打數僅僅敲出15安，雖然15安內有10支是全壘打，但打擊率只有可憐的0.142，這也讓洋基決定將他釋出。

只要 Josh Donaldson 在9月1號前找到新東家，那他還有機會隨球隊征戰季後賽，巔峰期的 Donaldson 曾在2015年拿下美聯MVP，但現年已經37歲的他逐漸步入棒球生涯暮年，他目前生涯出賽1,367場，打擊率為0.262。
 

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