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黃偉哲表揚開基玉皇宮捐款做公益以行動支持防疫關懷弱勢

▲台南市府表揚開基玉皇宮協助照顧弱勢學子向學及防疫工作（圖／開基玉皇宮提供）
▲台南市府表揚開基玉皇宮協助照顧弱勢學子向學及防疫工作（圖／開基玉皇宮提供）

記者張振興/台南報導

台南市開基玉皇宮捐款290萬元，協助台南市用於防疫工作和照顧弱勢學子向學，台南市政府於28日於永華市政中心舉辦記者會，由市長黃偉哲代表接受並回贈感謝狀，對開基玉皇宮長期關心市政，以實際行動支持防疫、關心弱勢族群表達謝意，市議員許至椿、陳怡珍、沈震東皆到場表示關心。

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▲開基玉皇宮主委涂大松，配合政府從事各項社會公益，將十方信眾的奉獻化為大愛，發揚宗教扶弱濟貧的正向力量（圖／開基玉皇宮提供）
▲開基玉皇宮主委涂大松，配合政府從事各項社會公益，將十方信眾的奉獻化為大愛，發揚宗教扶弱濟貧的正向力量（圖／開基玉皇宮提供）
黃偉哲表示，台南市為宗教之都，寺廟數量眾多，感謝開基玉皇宮將十方信徒捐贈的錢用於慈善公益，不僅捐贈消防車、救護車、牙科診療坐椅，還有住宅警報器等，嘉惠台南市弱勢民眾。

黃偉哲強調，現值登革熱疫情升溫，呼籲市民朋友持續落實「巡、倒、清、刷」等防疫作為，也祈求天公有好生之德，保祐台南市登革熱疫情早日消除，市府將與開基玉皇宮攜手合作，並善加運用經費，讓大愛與關懷傳遞下去。

開基玉皇宮主委涂大松表示，開基玉皇宮以玉皇上帝佈天之德、濟度群生的慈悲，每年都將信眾捐出的香油錢用做公益慈善和推廣文化活動，長年配合政府從事各項社會公益，將十方信眾的奉獻化為大愛，發揚宗教扶弱濟貧的正向力量。

民政局表示，開基玉皇宮鑑於疫情吃緊、偏遠國中小雙語師資不足，此次捐贈 100 萬元給市府民政局作為防疫經費，另捐贈教育局190 萬元作為支持弱勢學子助學使用，其中 90萬元用於充實偏遠國中小充實雙語師資，100萬則落實急難救助的服務，嘉惠弱勢學生。

涂大松指出，事實上今年度玉皇宮的公益捐款總金額已來到1600萬元，若再加上明年度捐給奇美醫院的乳房攝影車750萬元，全部捐款已來到2300萬元，尚不包括他個人今年的「零用錢」100萬元全部捐出行善，另外副主委王飳乾、誦經團長黃美金各加捐50萬盈注乳攝車。他同時宣布，明年用於偏鄉學校的急難救助金也將調升至500萬至1000萬元。

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