英國空中交管系統故障　航班大亂恢復還要數日

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在法國度假的波爾（Maria Ball）原本要返回英格蘭西北部利物浦（Liverpool），「昨天在機場被困了大約7、8個小時，感到十分無助」。
她最後在巴黎戴高樂機場（Charles De Gaulle airport）終於找到飛往愛丁堡（Edinburgh）的班機，落地後還需租車、開4小時的車才能回家。
英國國家飛航服務公司（National Air Traffic Services, NATS）執行長羅爾夫（Martin Rolfe）今天針對這次故障事件表達歉意。他並說初步調查顯示，事件與系統接收到的部分飛行數據有關。
羅爾夫在聲明中表示，公司主系統和備用系統做出回應時，採取了暫時中止自動處理程序的手段，「以確保不會向空中交通管制員提供錯誤的安全相關訊息，或者影響空中交通系統其它部分」。
英國交通運輸大臣哈波（Mark Harper）警告，雖然故障已在幾小時內修復，但仍需要數天時間才能解決所有的問題。航班取消影響了飛行班表，意味著飛機和機組人員都無法就位。
哈波今天主持會議，與NATS、英國民航局（CAA） 、各大航空公司、各大機場、多個貿易機構和邊境檢查署（Border Force）進行溝通。他表示，政府將在未來幾天審閱NATS的報告。
哈波表示，政府官員並不認為這次的技術性問題是駭客所為。
航空分析公司睿思譽（Cirium）表示，英國各大機場昨天共取消了790個出發航班和785個抵達航班，這代表起降英國的所有航班中，超過1/4受到影響。
瑞恩航空（Ryanair）表示營運明天將恢復正常。
英國航空公司（British Airways）表示正努力「重回正軌」，並為短途航班乘客提供免費更改日期的服務。
易捷航空（EasyJet）表示，連鎖反應代表著今天早上有部分航班取消。
英國最繁忙的航空樞紐希斯羅機場（Heathrow Airport）通知乘客今天前往機場前，先聯繫航空公司。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120830