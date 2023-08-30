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遭打臉總統府醫師屬軍醫系統　陳佩琪：若軍醫不支援大概只剩我去

▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。(圖／民眾黨提供)
▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。(圖／民眾黨提供)

記者邱新博／台北報導

民眾黨主席柯文哲的夫人陳佩琪29日在臉書自曝，柯文哲曾說若當選總統，陳可以申請到總統府醫務室當醫師，引來爭議，而民進黨立委林楚茵更說，總統府醫護師的醫生屬於國軍系統，不是可以隨便編派。而陳佩琪今（30）日再度回應表示，「先生和我當然不知道總統府的醫務室派駐狀況， 聽說是軍醫系統去支援的；若軍醫說不支援了，要對外招醫師，搞不好除了陳佩琪外，不會有人去應徵啦！」

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陳佩琪在臉書自述平常蠻節儉的，自己買菜煮食，幾十年來身材沒走樣，她表示常有人會問她退休計畫，有次她與柯文哲聊到，柯突然說：「總統府裡好像有醫務室耶，我當選後妳可以申請去那邊當醫師啊」！

陳佩琪說，「這麼快就迫不及待幫我找下個工作了……嘴巴常叫我不可退休，他說老婆沒了工作就沒人幫忙賺錢養家了」！陳佩琪還期許自己未來參加公益活動，要避免只聚焦在穿著打扮而已。

對此，民進黨立委王定宇批評，柯文哲還沒選就已經有法務部長、新聞局長，現在連總統府醫務室都派了，而且還是家族成員。這樣的「新政治」，真的是厲害啊。

林楚茵則說，夫妻之間打情罵俏外人不便評論，但總統府醫護室的醫生屬於國軍系統，不是總統當選人可以隨便編派，總統府裡有很多志工單位，退休之後可以選擇到總統府當志工。

陳佩琪則今則再發臉書回應，記得20年前曾短暫支援過北市府的醫務室，那是聯醫派醫生過去的，聯醫那時是各分院獨立，應該是某院區包下，然後叫自己家醫科醫師輪流去支援。

她記得那時醫務室醫師請長假，她去支援幾天，每到中午還會跑去市府地下室逛街，那裏每天都有不同攤商進駐，好逛極了。

陳佩琪說，「先生和我當然不知道總統府的醫務室派駐狀況，聽說是軍醫系統去支援的，應該是輪流派駐，現在想想，若單獨招醫師長駐，有可能招到嗎？不敢說絕對沒有啦，但應該很少吧， 至於原因應該很多醫生都知道啦。」

陳佩琪還開玩笑說，「哈哈，不知道大家猜到原因了沒？若軍醫說不支援了，要對外招醫師，搞不好除陳佩琪外，不會有人去應徵啦！有人要去，當然讓他囉！」。

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