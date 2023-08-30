捷運三鶯線首列車亮相　侯友宜：明年列車上線測試、拚114年完工

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新北捷運局說明，三鶯捷運全線共配置29列列車，由義大利設計、日本製造，每列車由2節車廂組成，共有50個座位，可搭載330名旅客，為了提升列車舒適度及安全性，三鶯線列車設計納入環狀線列車的優點並加以精進，像是兩節車廂連結處走道寬度由76公分增加為110公分，讓乘客通行更便利；全車採LED燈具照明更節能；車頭首創CCTV監控攝影機，能與障礙物偵測裝置連動，若遭遇障礙物時能將影像即時回傳行控中心以掌握車輛狀況，確保乘客安全，提供市民安全便捷經濟的捷運系統。
新北捷運局提到，三鶯捷運路線全長14.29公里，設置12座車站、1座機廠，起點LB01站與捷運板南線頂埔站共構銜接，路線橫跨土城區、三峽區及鶯歌區，未來將延伸桃園八德並銜接桃園綠線，與機場捷運及板南線形成三環六線中的「第三環」，擴大轉乘路網外，更建構北北桃捷運生活圈。
新北捷運局補充說明，捷運三鶯線截至7月底計畫進度已達70.61%，機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠均持續施作中，各車站結構及機房亦將陸續完成，持續朝114年完工目標努力；列車部分首列車已於8月10日抵達台北港，藉由陸運運抵三峽機廠並完成車廂聯掛作業、接續安裝列車集電靴、車身貼膜、滅火器和吊環等工作；目前規劃每個月約有2至3列列車運抵台灣，預計明年9月前將剩下的28列車全數運抵台灣，預計可於113年第1季於機廠內進行列車靜態、動態及耐久性測試，第2季於優先測試路段（LB04橫溪站至LB08鶯歌車站間）進行系統整合測試。