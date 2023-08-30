PLG／夢想家再補強！簽下十大聯盟歐陸混血大前鋒 Bezhanishvili
PLG聯盟夢想家球團再補強！今（30日）宣布簽下奧地利、喬治亞混血大前鋒喬治・貝札尼什維利（Giorgi Bezhanishvili），他也將在 9 月正式開訓前抵達台灣加入團隊訓練。
記者廖聿偉/綜合報導
貝札尼什維利今年 24歲，身高6呎9吋（約206 公分），體重 111 公斤，主打大前鋒，畢業於NCAA 一級的伊利諾大學，大一至大三場均出賽21.4分鐘，繳出8.2分、4.3籃板的成績單，在 2018-19 球季，他在十大聯盟（Big Ten Conference）以 54.2% 投籃命中率和 55.0 % 有效投籃命中率均排名第四，2021 年他即投入職業賽場，生涯至今曾加盟過 NBA G 聯盟大急流城黃金（Grand Rapids Gold）以及大學公園市天鷹（College Park Skyhawks）。
夢想家總經理韓駿鎧表示，貝札尼什維利的打法全能，機動性很高，不但具有持球能力，可以擔任前鋒突破，也可為禁區造成威脅。「他球風注重團隊配合，且在場上總是擁有滿滿的能量，期待他的熱情能夠為全隊帶來正向的感染力，打出屬於我們的團隊籃球！」
貝札尼什維利則提到，很感謝夢想家球團給予的機會，「我知道夢想家是一個很團結的團隊，這與我的打球的風格也不謀而合，期待能夠盡快加入訓練！」談到首度來台獻技，「因為從小就去過很多不同的國家生活，所以不擔心自己的適應能力，聽說台灣人都非常熱情，我已經準備好要好好探索台灣文化，也迫不及待想認識夢想家的球迷們！」