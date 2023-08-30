台電本週六施工停水11小時　新北鶯歌﹑三峽及樹林2萬戶受影響

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停水時間及地區：
鶯歌區：建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、二甲里、南靖里、尖山里、永昌里(建國路、鶯桃路1-129巷(單雙號側)，永樂街等含巷弄)部分、二橋里(二橋街、高職南街、中正三路單號側、二甲路等含巷弄)部分。
三峽區：龍恩里(隆恩街)部分。
樹林區：樂山里、西園里(柑園街二段)部分。
20處臨時供水站位置：
中鶯里：鶯歌區仁愛路55號(鶯歌區公所旁)
東鶯里：鶯歌區文化路70號(鶯歌火車站後站旁)
南鶯里：鶯歌區國慶街與光明街路口
北鶯里：鶯歌區建國路6號前
南靖里：鶯歌區文化路395號(鶯歌南靖活動中心前)
南靖里：鶯歌區重慶街停車場(捷運柱旁)
南靖里：鶯歌區尖山埔路106號(鶯歌國小前)
建國里：鶯歌區南雅路與育智路口(惠隆宮老人會館旁)
同慶里：鶯歌區育英街與尖山埔路口(鶯歌同慶活動中心旁)
同慶里：鶯歌區尖山埔路與重慶街交叉口右側
同慶里：鶯歌區重慶街與陶瓷街口(鶯歌光點)
同慶里：鶯歌區文化路200號(鶯歌陶博館陸橋下)
永昌里：鶯歌區建國路420號(鶯歌消防隊對面)
尖山里：鶯歌區國中街1號(鶯歌尖山國中)
西鶯里：鶯歌區中山路150號(鶯歌圖書館前)
二橋里：鶯歌區中正三路154號(鶯歌高職前)
建德里：鶯歌區建德巷口旁加油站邊
二甲里：鶯歌區二甲路36-2號(鶯歌二甲市民活動中心旁)
西園里：樹林區西園里柑園街2段380巷對面
樂山里：樹林區民和街6號對面