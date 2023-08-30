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台電本週六施工停水11小時　新北鶯歌﹑三峽及樹林2萬戶受影響

▲因應台電於9月2日施工停水11小時，新北市政府水利局設置20處臨時供水站及水車待命。（圖 ／新北市政府水利局提供）
▲因應台電於9月2日施工停水11小時，新北市政府水利局設置20處臨時供水站及水車待命。（圖 ／新北市政府水利局提供）

記者吳嘉億／新北報導

為配合台電公司第2階段「松樹、介壽、水頂、板水線遷移改建工程」臨時供電線路恢復原供電線路施工，自來水公司將於本周六（2日）7時起至18時止，停水11小時包含新北市鶯歌﹑三峽及樹林部分地區，受影響用戶約2萬戶（含直接供水4,400戶），新北市政府水利局也設置20處臨時供水站及水車待命，提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

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新北市政府水利局表示，將督促台水公司儘速在完工後復水，減少停水時間，並設置20處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

停水時間及地區：

鶯歌區：建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、二甲里、南靖里、尖山里、永昌里(建國路、鶯桃路1-129巷(單雙號側)，永樂街等含巷弄)部分、二橋里(二橋街、高職南街、中正三路單號側、二甲路等含巷弄)部分。
三峽區：龍恩里(隆恩街)部分。
樹林區：樂山里、西園里(柑園街二段)部分。

20處臨時供水站位置：
中鶯里：鶯歌區仁愛路55號(鶯歌區公所旁)
東鶯里：鶯歌區文化路70號(鶯歌火車站後站旁)
南鶯里：鶯歌區國慶街與光明街路口
北鶯里：鶯歌區建國路6號前
南靖里：鶯歌區文化路395號(鶯歌南靖活動中心前)
南靖里：鶯歌區重慶街停車場(捷運柱旁)
南靖里：鶯歌區尖山埔路106號(鶯歌國小前)
建國里：鶯歌區南雅路與育智路口(惠隆宮老人會館旁)
同慶里：鶯歌區育英街與尖山埔路口(鶯歌同慶活動中心旁)
同慶里：鶯歌區尖山埔路與重慶街交叉口右側
同慶里：鶯歌區重慶街與陶瓷街口(鶯歌光點)
同慶里：鶯歌區文化路200號(鶯歌陶博館陸橋下)
永昌里：鶯歌區建國路420號(鶯歌消防隊對面)
尖山里：鶯歌區國中街1號(鶯歌尖山國中)
西鶯里：鶯歌區中山路150號(鶯歌圖書館前)
二橋里：鶯歌區中正三路154號(鶯歌高職前)
建德里：鶯歌區建德巷口旁加油站邊
二甲里：鶯歌區二甲路36-2號(鶯歌二甲市民活動中心旁)
西園里：樹林區西園里柑園街2段380巷對面
樂山里：樹林區民和街6號對面

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