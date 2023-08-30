基北北桃打造「味覺旅行故事盒」探索20場走讀 限量300名超搶手
迎接2023年全國古蹟日，新北市政府文化局攜手基北北桃，宣布9至10月正式開跑13條文資走讀路徑、提供20場免費走讀活動，限量300位民眾參與。其中，創新以「鐵道、礦業」為主題，打造的3條路徑還搭配「味覺旅行文資故事盒」，裝有點心、茶包、文資故事卡、及商家優惠券等好禮免費贈送。今（30）日中午起開放報名，目前已有部分場次額滿，實在超搶手。
記者蕭涵云/台北報導
文化部文化資產局今年訂9月16日至9月17日為2023年全國古蹟日，呼應年度主題「Living Heritage－在生活中遇見文化資產」，打造「跨域・跨藝－新北文資走讀任意門」系列活動。文化局長張䕒育表示，「今年串連新北市5條美學廊帶，設計走訪10個行政區、13條文資走讀路徑，並辦理限量300位民眾，體驗20場實體走讀活動」，引領民眾走訪充滿建築美學的古蹟之美。
張䕒育透露，新北市政府文化局今年更首度推出，以基北北桃「鐵道、礦業」為主題，打造的3款「味覺旅行文資故事盒」，一次能體驗4市的12處文資景點，報名成功並全程參與活動後，即可免費贈送。分別搭配9月9日「市郊礦路」貫穿萬華到新店4個景點、9月16日「山海礦坑」自「八斗子－平溪線」鐵道貫穿2座城市4處文資點、9月30日「糖茶礦味」探訪三峽、大溪老街榮光。
每款故盒內都有4張介紹當地文資的景點卡，搭配在地歷史、產業或文化相關的零食或點心，如模擬「煤礦」意象的「竹炭牛軋糖」、「竹炭花生」等，並提供當地商家優惠券。每打開一個文資故事盒，有如採礦般，親手挖掘親情、友情或愛情的故事碎片，搭配在地意象小點心，透過「味覺」體驗走讀記憶的連結。
而「新北場」走讀還將串連安坑輕軌雙城站，及市定古蹟「新店安康接待室」，並結合APP故事導覽與差事劇團的演出，打造嶄新的古蹟體驗模式；還有5場走讀之旅將結合傳統工藝手作，讓民眾親手體驗在地傳藝文化。
新北古蹟日系列走讀活動，今（30）日中午起陸續開放報名，目前已有部分場次額滿，實在超搶手。提醒大家，活動皆為免費報名，但需繳交500元保證金，全程參與活動後將予以退還；活動每場限額20人，額滿截止。詳情可至文化局官網或新北市文化局臉書粉專查詢報名。