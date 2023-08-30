PLG／攻城獅擴充教練團 聘請塞爾維亞籍助教密特羅維奇
近期攻城獅球團持續提升團隊競爭力，今宣布塞爾維亞籍助理教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）正式加入攻城獅教練團，期盼為新賽季的攻城獅球風增添歐式團隊風格。
記者黃建霖/綜合報導
現年42歲的密特羅維奇教練擁有豐富國際賽經驗，且擅於球員發展。過去曾於歐洲各國職業聯賽擔任過助理教練，包含塞爾維亞、羅馬尼亞與波蘭。密特羅維奇教練自2014年起至2021年皆在羅馬尼亞籃球甲級聯賽CSM奧拉迪亞隊（CSM CSU Oradea）擔任助理教練，且曾三度以助理教練身份幫助球隊奪冠。
攻城獅張樹人總經理認為：「新賽季攻城獅將主打『團隊球風』，而歐洲球員對於理解籃球與場上情勢判讀的能力都非常值得臺灣球員學習，這次招募塞爾維亞籍助理教練加入教練團，希望能導入歐洲球風的元素幫助攻城獅貫徹團隊籃球的理念。」
此次加入攻城獅教練團，將是他首次於亞洲執教，密特羅維奇教練表示：「我未來會特別注重防守細節，我認爲防守端的細膩度會是未來勝負的關鍵，近期會透過影片分析更認識每一位球員的攻守優勢，除了在團隊訓練時給予冠綸總教練協助，也可以在個人技巧訓練時幫助球員進步。」