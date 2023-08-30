《驅魔麵館2》金世正要來了！出道7年首度挑戰巡演 10月來台開唱
出道七年，金世正終於要親自推開這扇「門」，用歌聲與全亞洲粉絲相見歡！最近在《驅魔麵館2》表現依舊搶眼的花路女孩金世正，除了即將推出的個人首張專輯，更要展開首次亞洲巡迴演唱會【2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR ‘The 門’】，台北站則確定要在10月15日於Zepp New Taipei開唱，門票於19日下午13點14分以實名制在KKTIX售票網站啟售。
記者薛羽彤/綜合報導
經過從《驅魔麵館》的驅魔少女都哈娜再到《社內相親》與安孝燮大談甜寵愛情的申夏莉，金世正在戲劇方面表現出色，在疫情期間以精湛演技深植人心，熱愛唱歌的她也終於完成個人首張專輯「門」，並同時挑戰11個都市的巡迴演唱會計畫，除了以專輯為主軸，或許也將會有令大家意想不到的歌曲出現。
演戲、主持、創作、舞蹈、歌唱都難不倒她，9月底將開始幾乎是每週一場演唱會的密集行程，金世正最期待的莫過於能跟各地粉絲相見，從9月23、24日的首爾出發，接著前往香港、馬尼拉、雅加達、台北、東京、新加坡、吉隆坡、曼谷、墨爾本、雪梨共11個城市；去年底她首度到東京舉辦見面會時，金世正透露很擔心現場真的會有人來嗎，直到聽工作人員表示非常多人到場，才鬆了一口氣，也因此這次亞洲巡迴對她來說將是人生最大的挑戰。
雖然是演唱會，但金世正的福利並沒有缺席，從全場Send-Off會、台灣場限定海報，再到可抽15人一組的大合照、親筆簽名明信片、親筆簽名拍立得，票價為A區 $5,280 / B區 $4,680 / C區 $3,680 /身障區 $2,640，全場對號坐席，採實名制，19日下午13點14分在KKTIX售票網站全面啟售，更多相關詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書專頁與IG。