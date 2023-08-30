藍心湄曾入圍軍中情人！與Ozone重唱24年前神曲 鉛筆腿令人嘆服
政府早年會舉辦勞軍活動，邀請當紅女星登台獻唱、與官兵互動，演藝事業橫跨影視歌，有「百變女王」、「台灣瑪丹娜」、「時尚教主」封號的藍心湄，曾被列為「軍中情人」的候選名單，今年57歲的她保養得宜，近日與唱作男團Ozone重唱自己24年前的經典曲，嗓子和身材不輸當年。
記者楊穎軒／綜合報導
藍心湄1993年被國防部《青年日報》主辦的軍中情人票選活動選為候選女星之一，與她並列的有周慧敏、伊能靜、張清芳、方文琳、陳明真、高勝美、酒井法子等人，雖然該屆冠軍由方季惟拿下，藍心湄仍以入圍過軍中情人為傲，多年前在臉書分享活動剪報，直呼：「哇哈哈～我要分享！」
有趣的是方季惟2018年曾上藍心湄主持的節目《女人我最大》，藍心湄不解方季惟為何可以凍齡如昔，還說羨慕她在港片中演過偶像周星馳的女友，方季惟笑說自己16歲開始就跟著父親泡茶，維持好氣色，藍心湄不改搞笑本領，回說：「我16歲就跟我爸一起喝酒！我覺得爸爸很重要耶！」
17歲出道的藍心湄，魅力橫跨80、90年代華語樂壇，〈濃妝搖滾〉、〈一見鍾情〉、〈愛我到今生〉、〈我的溫柔只有你看得見〉等歌曲都耳熟能詳，當時前衛的服裝、火辣體態影響時下少女，尤其1999年和樂團脫拉庫合唱的〈你的電話〉MV裡波西米亞風造型，如今看來依然不退流行，24年後，她和Ozone重新演繹這首代表作，拍宣傳照時，盡顯女王氣勢，令人折服。