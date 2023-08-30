批113年總預算大撒幣　國民黨團要主計總處提說明：否則拒審預算

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曾銘宗也提到，蔡政府上任以來，每年編列廣告行銷費高達20億元，立法院歷年審議時均統刪20%，但113年度行政院竟然又編列該項預算高達20億元，不但浪費公帑，也不尊重、藐視立法院審議預算權責，國民黨團予以譴責，主計總處必須提出合理說明，否則將拒審行政院主計總處預算。
曾銘宗說，廣告行銷費用在執行面衍生諸多爭議，例如農業部等相關部會，利用該項經費獨厚特定綠色媒體，明年國民黨重返執政，一定強力查辦，依法追究相關人員的法律、財務及行政責任。
曾銘宗表示，蔡英文總統在上周四，行政院通過113年度中央政府總預算後，在臉書上貼文說，現在負債只有5兆8千萬元，僅承認4350億元債務，但根據行政院送到立法院的報表，預估113年度債務餘額為6兆8,286億元，另外還有3個特別預算，分別會在113年至115年舉借6790億元，總金額將高達7兆5076億元，根本就是債留子孫、債留下一任政府。
國民黨團呼籲財政部、主計總處，倘若蔡政府不承認、不需要這些舉債額度，下會期審查預算時，提案刪除，等到下一任政府需要執行時，再重新提舉債額度！
書記長謝衣鳯表示，自從蔡政府上台以後，中央政府總預算逐年增加，從106年度1兆9000多億元，到113年度2兆8818億元。每年政府預算高漲，政府部門要解決的問題，都解決了嗎？從台電資產負債表可以看出，去年度已經增資1499億元，這全都是人民納稅錢。增資後的台電總資本為4811億元，但從去年度台電虧損就已經高達2675億元，到今年6月為止為 -1,230億元；即便經濟部再編列增資1000億元，有辦法彌補台電虧損嗎？
謝衣鳳質疑，到今年6月份為止，台電淨值為2098億元，若扣掉核四帳面價值2,838億元，淨值為-740億元，台電已經是破產的！而這僅僅是台電這半年來的虧損，未來若虧損持續增加，就算是再挹注1,000億元，台電仍舊屬於破產。
針對勞保的部分，謝衣鳯根據勞保人數統計表，到了今年6月勞保投保人數來到1000萬342005人，而勞保潛藏債務在2020年12月31基準日為10兆2876億元，2021年2月31基準日為10兆8194億元。換言之，勞保潛藏債務不但超過11兆元，每年還以增加5千億元加速累積，顯示勞保財務帳況嚴重惡化！
謝衣鳯指出，蔡政府歷年撥補勞保基金的金額，109年200億元、110年220億元、111年300億元、112年450億元，同年疫後特別預算還分3年，每年撥補100億元、113年撥補1,200億元，合計撥補2,670億元。
謝衣鳯說，勞保隱藏負債是10兆8,194億元，每年還增加5,000億元，蔡政府總共撥補2,670億元，這樣根本就是杯水車薪。謝衣鳯指出，國人想知道勞保整體財務狀況，要如何才能改善？政府持續撥補，根本解決不了潛藏債務。