盤點那些年8位站上NBA的亞洲球員　姚明最風光、入選名人堂

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第1位站上NBA賽場的中國好手王治郅在1999年成功在第二輪第36順位被達拉斯小牛(獨行俠)選中，他在NBA打了5年，期間先後效力過三支球隊，分別是達拉斯小牛、洛杉磯快艇、邁阿密熱火，NBA生涯留下了出賽137場，場均4.4分、1.7籃板、0.3助攻的成績。
他離開NBA後，回到CBA八一火箭繼續打球，2006-2007期間曾領八一火箭拿下CBA總冠軍，他在2014年36歲時退休，退休後繼續在八一火箭擔任助教與教練的職務，據報導，目前王治郅在中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心擔任空軍五項隊副隊長。
2. 首位拿到冠軍戒指的亞洲球員--巴特爾
來自中國蒙古的孟克·巴特爾於2011年與丹佛金塊簽約，先後效力於馬刺、暴龍、魔術、尼克，特別的是，巴特爾在馬刺隊時期，隨隊拿下當年的NBA總冠軍 ，是第一位拿到冠軍戒指的亞洲球員。
他在2004年被尼克隊裁掉後，繼續留在NBA的發展聯盟打球，之後回到中國先後效力CBA北京鴨籃球俱樂部與新疆廣匯籃球俱樂部，同時他也跨足電影事業，曾拍攝多部中國電影，2015年退休後，目前擔任內蒙古籃球協會主席。
3.「中國長城」姚明進入名人堂
第3位「中國長城」姚明實力不用多說，在NBA的成績每個人有目共睹，2016年4月4日與傳奇球星「大鯊魚」Shaquille O'Neal 和「戰神」Allen Iverson一起被選入名人堂，可以說是目前大家公認亞洲實力最強，最有知名度的籃球員。
姚明2011從NBA退休後，回到中國擔任CBA上海東方大鯊魚籃球俱樂部(現為上海久事隊)的老闆(2017年卸任)，之後又擔任中國籃球協會主席直至現在。
4.日本首位NBA球員 田臥勇太
今年42歲的日籍好手田臥勇太是第4位進入NBA的亞洲球員，也是第1位踏上NBA賽場上的日籍球員與亞洲後衛，田臥勇太在2002年就曾投入 NBA 選秀，但未被選中，沒有立刻加盟NBA，而他透過繼續留在美國ABA聯盟打球的亮眼表現，直至2004年11月被鳳凰城太陽看見才正式加盟太陽，他在NBA替補出戰4場，貢獻7分、4個籃板及3次助攻，隔年短暫加盟洛杉磯快艇，同年10月31日被裁。
田臥勇太離開NBA之後，在NBA發展聯盟待了幾年，並於2008年回到日本加入新日本職業聯盟(B聯賽)的宇都宮皇者隊直至現今。
5. 「韓國大河馬」河昇鎮
第5位挑戰NBA賽場的亞洲球員是來自韓國人稱「韓國大河馬」的河昇鎮，在2004年參加NBA選秀，並在第二輪第47順位被波特蘭拓荒者選中，成為首名在NBA打球的韓國球員，在波特蘭打了2年後，被送往公鹿隊，隨即被裁掉，在NBA留下出賽46場，場均1.5分、1.5籃板、0.1助攻的成績。
離開NBA後，河昇鎮回到韓國職業聯賽打球至今，現效力於韓國職業聯賽的全洲KCC隊。
6.中國人氣球星易建聯
昨(29)日宣布退休的易建聯是第6位加入NBA的亞洲球員，他2007年參加 NBA選秀，在第一輪第6順位被密爾瓦基公鹿隊選走，先後效力過公鹿、籃網、巫師、獨行俠、湖人，易建聯2012年因NBA停擺事件曾短暫回CBA加入廣東東莞銀行隊(廣東宏遠華南虎隊)並幫助廣東隊再次獲得CBA總冠軍，接下來都在廣東東莞銀行度過，直到2016年又與湖人隊簽約，不過打了6場季前賽後就離開湖人，易建聯在NBA留下生涯場均7.9 分、 4.9籃板、 0.7助攻的成績。
易建聯離開NBA後，回CBA主宰球場，CBA生涯場均能繳出18.3分、9.2籃板、1.1助攻的成績單，投籃命中率更是高達54.9%，同時他也12度入選CBA全明星，並先後斬獲7次CBA總冠軍、兩度FMVP，他也在2023年8月29日宣布退休。
7.孫悅證明中國後衛也能打NBA
孫悅是第7位登上NBA殿堂的亞洲球員，他與易建聯都投入2007年的NBA選秀，他在第二輪第40順位被湖人隊選上，不過隨後就遭湖人隊棄用，沒有簽約，直到2008年8月26日，他才正式與湖人隊簽約，並隨隊拿下總冠軍，繼孟克·巴特爾後第2位擁有冠軍戒的亞洲球員，隔年遭湖人裁後與尼克隊簽約，在NBA生涯只打了10場，留下場均0.6分、0.2助攻、0.1抄截的慘淡成績。
孫悅2009年離開尼克隊後，同年加入CBA北京奧神隊，之後先後轉戰北京首鋼隊與北京控股隊，孫悅於2021年宣布退休，在CBA生涯拿下2次總冠軍、1次明星賽MVP。
8.「伊朗巨塔」 Haddadi
來自伊朗的「伊朗巨塔」Hamed Haddadi是第8位在NBA登場的亞洲球員，也是第1位在NBA亮相的伊朗籃球員，他在2008年8月與曼菲斯灰熊隊簽約，隔年他與灰熊隊簽了一份到2013年的合約，他在NBA征戰5年的生涯中留下了場均2.2分、2.5籃板、0.3助攻的成績，離開NBA後， Hamed Haddadi在CBA征戰6個賽季，日前他與四川藍鯨重新簽約，征戰他在CBA的第7個賽季。