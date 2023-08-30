對抗「開學三大魔王」！賴清德出招幫助民眾輕鬆破關

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賴清德指出，「開學三大魔王」包含校園不友善、就學負擔、不合理勞動，「就讓政府一一為你出招應對！」他說，教育途中會遇到的關卡，讓政府做你的靠山，助你輕鬆破關，年輕人是台灣未來的希望，政府會努力建立更友善、多元、平等的教育環境，讓每一個孩子得到一樣好的教育，擁有選擇與成長的機會，讓每一株生活在這片土地上的幼苗，都可以穩定成長茁壯、築夢踏實。
針對「校園不友善」部分，賴清德提到，政府目前已在各級學校及部屬場館提供免費、多元的生理用品，消弭月經貧窮，並透過月經教育、性平教育，落實性別平權；此外，今年7月也通過《性別平等教育法》修法，擴大適用學校類型，加強學校與主管機關調查處理機制，打造有效、友善、可信賴的性騷防治制度，為學生撐起更完善的保護網。
在「就學負擔」部分，賴清德說，政府從112學年度下學期起，全面落實高中職免學費，實現教育平權，讓每位孩子所獲得的教育資源更加平等；考量國人因疫情衝擊，經濟恐受影響，也推出「疫後就學貸款補助」，減輕學生及青年就學貸款的壓力。此外，交通部也推出「TPASS行政院通勤月票」，為北中南三大生活圈通勤族和學生，省下每月交通開銷，減輕大家的負擔。
對於在教育現場的老師們所面對的「不合理勞動」，賴清德提到，教育部也提出對應措施，未來將逐步降低幼教師生比，並由公幼、準公幼先行，一步步將師生比從 1：15 調降至 1：12，讓老師有足夠的心力照顧每位幼兒，提升幼教品質。另外，也確保國高中小代理老師獲得合理待遇，保障代理教師完整聘期，以完整的一學期或一學年計算薪資，寒暑假也有薪水。
賴清德競選辦公室發言人郭雅慧指出，希望能透過此次趣味的發文，幫助民眾更快速了解目前政府對於學子、家長、師長們的照顧與努力，未來也會持續推動多項政策，打造友善校園、減輕教育經濟負擔、推動合理勞動條件，為台灣打造更良好的教育環境，成就每一位孩子。