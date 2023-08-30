特企／反思肌肉重要性！醫師：科技健身補足治療缺口

肌肉除了可以從外在幫助體態改善，對內在健康也是很大的功臣。謝明志表示，「當肌肉收縮時，除了能讓血糖更穩定，也會讓體力跟耐力增加，整個人看起來較有活力，所以像糖尿病患者，也會鼓勵他們多做運動來穩定血糖。當新的肌肉生成時，會分泌抗老化的賀爾蒙，生長激素以及肌肉激素，這也是為什麼常常運動的人總看起來特別年輕。」
現代人工作繁忙，就算知道自己肌肉量不足卻因沒時間運動，或是花了時間卻沒有辦法做到有效率的肌肉訓練。 隨著年齡增加，肌肉量逐漸流失，不僅增加跌倒受傷的風險， 許多人也常因此反應腰痠背痛、或走路膝蓋無力疼痛等問題。另外，醫師指出，門診中常遇到肌力不足的老人家，因核心肌力不足，導致身形日漸彎曲。雖然鼓勵多運動，但老人家會因沒有力氣不想走導致肌力惡化循環，最後只能長期坐或躺。
謝明志指出，在學會上偶然發現原來現今已有被動式的增肌儀器EMBODY，此儀器使用的是專利 HIFEM 電磁技術，利用高度聚焦電磁能作用在希望加強的肌肉群上，短時間內產生超極限收縮，達到肌肉密度提升與肌肉體積增大的效果。謝明志認為：「在短短的 30 分鐘內，能靠儀器幫助一些沒有時間做肌肉訓練的人，不用花費太多時間，就能做到最有效率的肌肉鍛鍊，我覺得是很不錯的方式。」
除了肌肉退化的老人家，很多常久坐辦公室的上班族、長時間站立的專櫃服務人員，其實也常會有腰痠背痛、駝背、膝蓋疼痛甚至是臀大肌塌陷的問題。謝明志表示：「這些都可以透過被動式核心肌肉訓練來強化核心肌群、調整體態，腰痠背痛也會自然改善，只要一周2次的時間、躺個 30 分鐘，除了自主訓練外，利用科技健身的方式是非常有效益的健康投資。」
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