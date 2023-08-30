開學日張善政視察營養午餐 桃市免費營養午餐調高3元補助
桃園市長張善政今（30）日午間前往觀音區新坡國小，視察開學日學校營養午餐辦理情形。張善政表示，桃園市自今（112）年2月起實施公私立國中小學免費營養午餐政策，上學期師生對於營養午餐的滿意度高達9成，因應物價上漲，新學期每生每餐補助金額增加3元，確保供餐品質。張善政強調，市府實施免費營養午餐，更要精益求精，今日特別在新學期開學第一天前來關心營養午餐供應情形，也希望透過增加補助金額，提升菜色品質在一定水準之上，讓小朋友和家長都滿意。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，新坡國小的營養午餐相當用心，從廚房進出管控、食材管理，到教室裡打菜的過程都井井有條，尤其食材方面，新坡國小特別採用在地食材，今日菜單中就有觀音區的黑米、新屋區的蓮藕等，發揮在地農業特色，同時也減少運送的碳足跡，達到節能減碳。今天與小朋友們一起打菜用餐，看到大家快樂享用午餐的模樣，相信都很滿意午餐菜色。
教育局長劉仲成表示，新坡國小廚房於110年獲「推動偏鄉學校中央廚房計畫」經費補助重建，設置嶄新的現代化午餐廚房，包括：廚房內設置的「空氣浴塵室」，透過高速強力的潔淨空氣清除廚務人員工作服上的塵埃，確保烹調區的衛生安全；而食材驗收區、烹煮區、送餐區相互區隔的空間設計，可有效防止製餐過程交叉污染。此外，新坡國小也於111年起協助供餐給鄰近的大潭、保生、育仁國小3校師生，總計嘉惠1,378名師生。