2023世界民族電影節來了！免費放映56場次　《南巫》改編大馬傳說

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文化部表示，「2023世界民族電影節」以「穿梭幸福」為主軸，規劃「民族大觀—穿梭幸福」、「自由振翅—人權正發聲」、「奇風藝俗—天靈靈地靈靈」，以及「與神同行—心天堂樂園」四大單元，呈現17個國家地區、21個民族獨特的文化存在與價值，透過影片展開一場多視角的人文關懷與精彩對話，也彰顯台灣民主自由社會尊重多元族群文化的精神。
開幕片《杭愛山上：幸福使者》，是一部氣勢恢宏的蒙古國史詩片，劇情描述蒙古國杭愛山上「光明族」與「暗黑族」的恩怨傳奇。「閉幕特別選映」則邀請柏林影展金熊獎及威尼斯影展金獅獎雙料得主－義大利導演吉安弗蘭科羅西的最新力作《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》，描述教宗方濟各在牧職9年中，進行了37次國際訪問，足跡踏過59個國家，對正待復甦的世界充滿了祝福與展望，也是該片在台灣首映。
電影節「民族大觀—穿梭幸福」單元，除有開幕片《杭愛山上：幸福使者》，更有描述女舞蹈家嫁進印度傳統家庭的喜劇電影《偉大的印度廚房》；講述猶太女孩堅持明媒正娶的愛情喜劇《我就是要結婚！》；勇奪柏林影展金熊獎、講述西班牙三代同堂桃農家族故事的《桃子樹的最後豐收》；描述擁有阿美族血統的台灣女孩成長故事的金馬獎最佳動畫片《幸福路上》；以及安排伊朗大師阿巴斯大師名作、描述波斯男孩焦急歸還同學作業簿的有趣故事《何處是我朋友的家？》作經典放映，6部電影帶出不同民族追求幸福的感人故事。
「自由振翅—人權正發聲」單元，選映描述智利民眾為追求人權所爆發抗議浪潮的紀錄電影《智利：我的理想國》；描繪阿富汗戰地動人愛情的動畫電影《喀布爾之燕》；以及由宋承憲、趙震雄主演，講述「韓國國父」金九在獄中帶領死刑犯邁向重生之路的史詩片《獄火重生：金昌洙》，三部攸關民族人權與追尋自由的電影。
「奇風藝俗—天靈靈地靈靈」單元，選映五部風格各異的民族電影，一探現今世界民族仍保有的文化風俗與奇觀，包括金馬獎新導演張吉安改編馬來西亞鄉野傳說的《南巫》；講述寮國僧侶與一位老嫗在生死之間悟出輪迴之道的柏林影展電影《轉生幻夢》；狂掃全球奇幻影展觀眾票選獎，描述通靈女教練展開驅魔拯救客戶的奇情喜劇《通靈駕訓班》；描述一場在咖啡館展開人性與「魔鬼」糾纏的哲思電影《願望咖啡館》；以及剛榮獲總統文化獎的台灣藝術家張徐展，以傳統糊紙工藝、重新演繹東南亞民間故事的動畫短片《熱帶複眼》。
「與神同行—心天堂樂園」單元，選映《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》，引領觀眾跟隨教宗方濟各腳步，出訪包括義大利、巴西、古巴、美國、非洲大陸和東南亞等59國，為現今世界祈福展望；《喜悅：達賴喇嘛遇見屠圖主教》，則是見證兩位諾貝爾和平獎得主－第十四世達賴喇嘛與南非屠圖大主教的不朽傳奇友誼。
文化部表示，「2023世界民族電影節」開放網路及現場兩種方式免費索票，網路索票於每場次當日放映前3天於影展官方臉書預約索票；現場索票於每場次開演前1小時於電影院服務台開放領取。更多索票及活動資訊，請上「2023世界民族電影節」官方臉書查詢。